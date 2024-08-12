vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 августа, 02:19

Published 12 августа, 02:19

Modified 12 августа, 02:21

Updated 12 августа, 02:21

Пьяная мать, которая потеряла сына-инвалида, ответит перед судом в Приморье

Пьяная мать, которая потеряла сына-инвалида, ответит перед судом в Приморье

12 августа 2024, 02:19
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Суд
Женщина напилась и потеряла своего сына-инвалида в Приморском крае. Мальчик бродил вдоль дороги, пока его не нашли люди. Безответственная мать предстанет перед судом за оставление ребенка в опасности.

Жительницу Владивостока обвиняют в оставлении собственного ребенка в опасности. Она уснула пьяной и не смогла присматривать за своим малолетним сыном с инвалидностью. Мальчик ушел от матери и заблудился. Женщина не пыталась искать ребёнка, не сообщила в полицию, а продолжила отдыхать. Ее сын бродил один вдоль дороги, пока его не нашли неравнодушные люди.

В отношении безответственной матери возбуждено уголовное дело, материалы передали мировому судье Надеждинского района для рассмотрения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о женщине, которая потеряла своего семилетнего сына в Надеждинском районе Приморья.

Нерадивая мать напилась, уснула и потеряла своего немого сына в Приморском крае
Узнать подробнее
Читайте также:
58 реальных сроков — за пьяную езду: суды в Приморье не церемонятся с нарушителямиУ «Эскадры» Позднякова обвалился потолок: что скрывается в подноготной «Акватории»?«Воспитатель» чужого ребенка из Приморья стал фигурантом уголовного дела
#Новости#Общество#Владивосток#Суд#Уголовное дело#Надеждинский район#Пьянство#Приморский край#Приморье#Происшествия#Инвалидность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика