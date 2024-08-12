Пьяная мать, которая потеряла сына-инвалида, ответит перед судом в Приморье

Жительницу Владивостока обвиняют в оставлении собственного ребенка в опасности. Она уснула пьяной и не смогла присматривать за своим малолетним сыном с инвалидностью. Мальчик ушел от матери и заблудился. Женщина не пыталась искать ребёнка, не сообщила в полицию, а продолжила отдыхать. Ее сын бродил один вдоль дороги, пока его не нашли неравнодушные люди.



В отношении безответственной матери возбуждено уголовное дело, материалы передали мировому судье Надеждинского района для рассмотрения.



Ранее «Восток-Медиа» писало о женщине, которая потеряла своего семилетнего сына в Надеждинском районе Приморья.