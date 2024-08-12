Сенатор Людмила Талабаева: Проекты «Сухого порта» расширят возможности Приморья

Posted 12 августа, 08:00
Published 12 августа, 08:00
Modified 12 августа, 08:02
Updated 12 августа, 08:02
Расширяя возможности железной дороги, увеличивая пропускную способность транспортной инфраструктуры, сегодня компания вносит ощутимый вклад в развитие региона.
Курс на Восток, который объявил президент России Владимир Путин, это не только связанные с ним возможности для развития Приморья, это целый комплекс задач, которые необходимо решить, чтобы выйти на эффективные показатели и в полной мере воспользоваться этими самыми возможностями. Ключевую роль в решении этих задач имеют создаваемые в Приморье транспортно-логистические центры, такие, как «Сухой порт» в Артёмовском городском округе.
Создание таких центров является и залогом выполнения поставленных главой государства стратегических задач, и требованием времени, ведь большинство крупных портов Приморья уже давно исчерпали возможности по наращиваю объемов перевалки грузов. Как отмечает сенатор РФ, член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева, сегодня остро необходимо увеличивать пропускную способность российских железных дорог, чтобы можно было обрабатывать большое количество грузов, которое идет через Приморский край в страны АТР.
«Проект по реконструкции станции имеет важное стратегическое для Приморья значение, и направлен, в том числе, на решение поставленных главой государства задач по ускорению товародвижения на сети железных дорог. Вместе с тем, это еще и один из долгожданных проектов для портов региона. Он позволит расшить „узкие места“ по направлению к портам и даст возможность грузам оперативно „разъехаться“ в направлении своих получателей». — отметила в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Людмила Талабаева и добавила, что с этой проблемой она знакома давно, еще будучи городским депутатом, работая в порту.
«Сегодня особенно отрадно, что местные инвесторы выступили с этой инициативой. Понятно, что там где стройка логистической инфраструктуры — там развитие, прогресс, экономический рост. Особенно это важно сегодня, когда экономика России повернула на Дальний Восток», — подчеркнула она.
ТЛЦ «Сухой порт» был создан на территории Артемовского округа, в границах Свободного порта Владивосток в 2013 году — компания заключила соглашение о сотрудничестве с администрацией Приморского края и Группой компаний «Аква-Ресурсы».
В компании отмечают, что фактически ТЛЦ «Сухой порт» является тыловой площадкой морского порта АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (входит в Группу компаний «Аква-Ресурсы») и обеспечивает снижение эксплуатационной нагрузки на максимально загруженную припортовую железнодорожную станцию Мыс-Чуркин ДВЖД.
«ТЛЦ „Сухой порт“ примыкает железнодорожными путями ООО „Магистраль-ДВ“ (входит в Группу компаний „Аква-Ресурсы“) к станции Угловая, осуществляет перевалку контейнеров с вагонов на автотранспорт и обратно, обеспечивая рост пропускной и провозной способностей портов, морского и железнодорожного транспорта, пограничных переходов. Присвоенный ООО „Магистраль-ДВ“ экспортный код по станции Угловая ДВЖД позволяет осуществлять экспорт и импорт таможенных грузов, в том числе таможенный транзит», — пояснили в пресс-службе «Сухого порта».
Объемы грузов стали стремительно расти. Пропускная способность железной дороги не показывала таких темпов увеличения. В связи с этим, в 2019 году Группа компаний «Аква-Ресурсы» вышла с инициативой о реконструкции станции Угловая, заключив с ОАО «РЖД» договор примыкания.
Проект предусматривает увеличение обработки контейнерных поездов на собственных путях «Сухого порта» до двух-трех в сутки, не занимая пути, принадлежащие РЖД. Строительство, которое началось в 2024 году, будет проходить в два этапа, и предусматривает возведение новых и удлинение существующий железнодорожных путей. Объем инвестиций первого этапа на данный момент составляет около миллиарда рублей. Второй этап проекта оценивается уже в 1,5 миллиарда рублей.
На первом этапе реконструкции общая длина существующих путей станции Угловая увеличится с 646 до 3329 метров. При этом пропускная способность «Сухого порта» и станции Угловая возрастет в два раза, и даст возможность нарастить обработку экспортно-импортных грузов до 200 тысяч TEU в год. Или на три контейнерных поезда в сутки. Срок окончания первого этапа строительства — сентябрь 2024 года.
Второй этап предусматривает электрификацию и удлинение до 2100 метров выставочных (приемо-отправочных) путей, что даст возможность отправлять и принимать контейнерные поезда длиной 142 условных вагона. В год это составит около 350 тысяч ДФЭ (1460 поездов длиной 142 условных вагона).
«Включение ТЛЦ в программу „Формирование сети транспортно-логистических центров“ позволит обеспечить регулярность интермодальных контейнерный поездов в целях обеспечения перевалки грузопотоков назначением из/в порты Дальнего Востока, увеличить грузопотоки МТК „Приморье-1“ и „Приморье-2“, обеспечить рост транзита грузов в сообщении Китай — Европа. Проект создаст сквозной мультимодальный сервис в связке с АО „Далькомхолод“ и „Сухой порт“, — пояснили в компании „Сухой порт“.
Проект реализован благодаря сотрудничеству крупного государственного и частного бизнеса при содействии правительства Приморского края. Реализация проекта находится на контроле полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Руководство Группы компаний «Аква-Ресурсы» высоко оценивает личный вклад в проект начальника Дальневосточной железной дороги Евгения Вейде, благодаря которому стала возможна оперативная реализация проекта. Подобного рода проекты государственно частного партнерства реально дают хороший, можно сказать прорывной эффект для экономики. Тем более, когда достаточно много вызовов социально экономического и политического характера диктуют особые условия.
Важным фактором в этом стратегическом сотрудничестве станет передача участка железнодорожных путей общего пользования в ведение РЖД. Это позволит госкомпании развивать технологии погрузки грузов и разгрузит инфраструктуру РЖД по направлению в порты Приморского края.
Продолжающийся рост объемов перевалки контейнерных грузов на сети РЖД потребовал внести коррективы в работу госкомпании — применять длинносоставные контейнерные поезда. Но инфраструктура к новым трендам явно не готова. Поэтому такие государственно-частные проекты, как «Сухой порт» и реконструкция станции Угловая вносит заметный вклад в решение этой проблемы. Два с половиной километра новых путей, которые построит инвестор и затем передаст в ведение РЖД, позволят освободить инфраструктуру станции и увеличить количество обрабатываемых контейнерных поездов.