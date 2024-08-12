Сенатор Людмила Талабаева: Проекты «Сухого порта» расширят возможности Приморья

Курс на Восток, который объявил президент России Владимир Путин, это не только связанные с ним возможности для развития Приморья, это целый комплекс задач, которые необходимо решить, чтобы выйти на эффективные показатели и в полной мере воспользоваться этими самыми возможностями. Ключевую роль в решении этих задач имеют создаваемые в Приморье транспортно-логистические центры, такие, как «Сухой порт» в Артёмовском городском округе.