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Posted 12 августа, 04:20

Published 12 августа, 04:20

Modified 12 августа, 04:22

Updated 12 августа, 04:22

«Спряталась под колыбелью»: о жутких встречах со змеями рассказали жители Приморья

«Спряталась под колыбелью»: о жутких встречах со змеями рассказали жители Приморья

12 августа 2024, 04:20
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Змея
Ядовитые рептилии все чаще и чаще встречаются в общественных местах Приморского края. Теперь опасные гадины заползают в дома.

Жуткая встреча с щитомордником произошла в подъезде дома в Новошахтинском.

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Важно отметить, что это не единичный случай, когда змея заползает в помещение. Девушке из поселка Анна тоже не повезло, — рептилия наведалась к ней прямо в дом.

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Шокированные приморцы вспомнили о своих встречах с пугающими животными.

«Знакомые, живущие на первом этаже, рассказывали, что к ним заползла змея и спряталась под тазиком, который стоял под колыбелью. Повезло, что кот начал шипеть»;
«В Партизанске это обыденное дело, уже никто не удивляется»;
«К знакомой домой несколько раз заползали домой, хотя она живет на третьем этаже»;
«Да нет в Приморье смертельно опасных змей, только если для аллергиков»;
«Ну да, и гадюка не опасна, и щитомордник. Конечно-конечно».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что среди населения региона уже двенадцать пострадавших от змей.

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