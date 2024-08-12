«Спряталась под колыбелью»: о жутких встречах со змеями рассказали жители Приморья

Posted 12 августа, 04:20
Published 12 августа, 04:20
Modified 12 августа, 04:22
Updated 12 августа, 04:22
Жуткая встреча с щитомордником произошла в подъезде дома в Новошахтинском.
Важно отметить, что это не единичный случай, когда змея заползает в помещение. Девушке из поселка Анна тоже не повезло, — рептилия наведалась к ней прямо в дом.
Шокированные приморцы вспомнили о своих встречах с пугающими животными.
«Знакомые, живущие на первом этаже, рассказывали, что к ним заползла змея и спряталась под тазиком, который стоял под колыбелью. Повезло, что кот начал шипеть»;
«В Партизанске это обыденное дело, уже никто не удивляется»;
«К знакомой домой несколько раз заползали домой, хотя она живет на третьем этаже»;
«Да нет в Приморье смертельно опасных змей, только если для аллергиков»;
«Ну да, и гадюка не опасна, и щитомордник. Конечно-конечно».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что среди населения региона уже двенадцать пострадавших от змей.