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Posted 12 августа, 01:34

Published 12 августа, 01:34

Modified 12 августа, 01:36

Updated 12 августа, 01:36

Ударит ли тайфун SON-TINH по Приморскому краю?

Тайфун SON-TINH зародился в Тихом океане — грозит ли он Приморью?

12 августа 2024, 01:34
Фото: pxhere.com.

Ударит ли тайфун SON-TINH по Приморскому краю?

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Погода
Только жители Приморского края расслабились после новости о судьбе шторма Maria, как на смену ему в Тихом океане образовался новый вихрь.

Судьба тайфуна Maria предрешена синоптиками. Совсем скоро вихрь растворится, не достигнув Приморья.

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Однако, по данным «Примгидромета», в Тихом океане зародился еще один тропический шторм SON-TINH.

По расчетам синоптиков, новоиспеченный тайфун двинется в северо-восточном направлении с тихоокеанской стороны Японии. Если сокрушительный вихрь пойдет по данной траектории, то Приморский край будет вне опасности. Более того, антициклон продолжит властвовать в регионе на этой неделе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда летняя жара вернется и сменит первое дыхание осени в Приморье.

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