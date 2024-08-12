Тайфун SON-TINH зародился в Тихом океане — грозит ли он Приморью?

Posted 12 августа, 01:34
Published 12 августа, 01:34
Modified 12 августа, 01:36
Updated 12 августа, 01:36
Однако, по данным «Примгидромета», в Тихом океане зародился еще один тропический шторм SON-TINH.
По расчетам синоптиков, новоиспеченный тайфун двинется в северо-восточном направлении с тихоокеанской стороны Японии. Если сокрушительный вихрь пойдет по данной траектории, то Приморский край будет вне опасности. Более того, антициклон продолжит властвовать в регионе на этой неделе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда летняя жара вернется и сменит первое дыхание осени в Приморье.