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Posted 12 августа, 04:48

Published 12 августа, 04:48

Modified 12 августа, 04:50

Updated 12 августа, 04:50

Третий за август: еще один тайфун зарождается в Тихом океане — что ждет Приморье?

12 августа 2024, 04:48

Как тайфунная активность отразится на Приморском крае?

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Погода
Два тайфуна уже вышли из Тихого океана, устремившись к Японскому морю. Еще одна тропическая депрессия превратится в разрушительный шторм в ближайшее время. Как же тайфунная активность отразится на Приморском крае?

По данным «Примгидромета», в Тихом океане замечена тайфунная активность. На сегодняшний день специалисты следят за двумя вихрями. Более того, синоптики заметили еще одну перспективную тропическую депрессию. Но ни один из этих тайфунов не повлияет на погодную ситуацию в Приморье.

Тайфун MARIA уже утерял свою мощь. Подойдя к региону, он претерпит неудачу из-за антициклона. После чего вихрь рассеется около Сангарского пролива.

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Новоиспеченный SON-TINH будет кружить и смещаться в северо-западном направлении, а 14 августа он достигнет южного побережья Хоккайдо, где и будет заполняться.

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Также в Тихом океане кружит тропическая депрессия, которая превратится в тайфун в ближайшие два дня. По расчетам экспертов, он сместится на север к острову Хонсю. Затем шторм двинется в сторону его восточного побережья. А после поворота на северо-восток вернется в океан, минуя Приморье.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда летняя жара вернется в регион.

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