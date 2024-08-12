Третий за август: еще один тайфун зарождается в Тихом океане — что ждет Приморье?

Как тайфунная активность отразится на Приморском крае?

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Два тайфуна уже вышли из Тихого океана, устремившись к Японскому морю. Еще одна тропическая депрессия превратится в разрушительный шторм в ближайшее время. Как же тайфунная активность отразится на Приморском крае?