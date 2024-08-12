vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 августа, 06:42

Published 12 августа, 06:42

Modified 12 августа, 06:44

Updated 12 августа, 06:44

Путешественники избегают поездок на фантастически красивые берега в Приморье

«Туристам этого не надо»: почему необычайно красивые пляжи пустуют в Приморском крае?

12 августа 2024, 06:42
Фото: vostokmedia.com.

Путешественники избегают поездок на фантастически красивые берега в Приморье

Сюжет
Погода
Туристический сезон в Приморском крае в самом разгаре. Но есть такие локации у моря, которые до сих пор чужды отпускникам. Почему так происходит? — на этот вопрос ответили коренные жители региона.

Идеальнейший пляж обнародовали в новых медиа жители Приморья. Колоритные пейзажи и чистое море в Кавалеровском районе впечатлят любого туриста.

«Как с картинки»: туристов заинтересовал невероятно красивый пляж в Приморском крае
Узнать подробнее

Не менее красивый пляж украшает Дальнегорский округ. Однако огромных толп путешественников не замечено ни в Каменке, ни в Зеркальном.

«До чего же красиво»: туристы заинтересовались пустым пляжем в Приморье — фото
Узнать подробнее

Знатоки региона объяснили, почему эти берега не популярны среди отпускников, как именитая Ливадия.

«Как водичка? Зубы сводит, как обычно?» — поинтересовался подписчик соцсетей.
«Я так восхищалась пляжем в поселке Ольга, потом зашла воду и чуть не окоченела. Больше в ту сторону ни ногой, только Андреевка и Ливадия», — подметила девушка из Владивостока.
«Красота, но наслаждаться можно только на расстоянии. Вода действительно холодная», — сообщила расстроенная жительница Спасска-Дальнего.
«Зачем ехать туда, где красиво, но холодно, если есть сказочная Ливадия? Туристам нужен комфорт, а не красота», — заявила горожанка дальневосточной столицы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погодная обстановка в крае стабилизируется.

«Завтра на пляжи не проберемся?»: шторм утихает на побережье Приморского края — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
«Надеюсь, море потеплеет»: приморцы беспокоятся об отпусках на море после дождей«3-й год так делаю»: как жители Приморья избегают пробок на пути к популярным пляжам?Нет спасения даже в тени: мучительная жара охватила Приморский край — фото
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Пляжи#Спасск-Дальний#Приморский край#Холодная вода#Путешествия#Ливадия#Андреевка#Приморье#Ольга
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика