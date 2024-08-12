«Туристам этого не надо»: почему необычайно красивые пляжи пустуют в Приморском крае?

Путешественники избегают поездок на фантастически красивые берега в Приморье

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Туристический сезон в Приморском крае в самом разгаре. Но есть такие локации у моря, которые до сих пор чужды отпускникам. Почему так происходит? — на этот вопрос ответили коренные жители региона.