«Туристам этого не надо»: почему необычайно красивые пляжи пустуют в Приморском крае?

Posted 12 августа, 06:42
Published 12 августа, 06:42
Modified 12 августа, 06:44
Updated 12 августа, 06:44
Идеальнейший пляж обнародовали в новых медиа жители Приморья. Колоритные пейзажи и чистое море в Кавалеровском районе впечатлят любого туриста.
Не менее красивый пляж украшает Дальнегорский округ. Однако огромных толп путешественников не замечено ни в Каменке, ни в Зеркальном.
Знатоки региона объяснили, почему эти берега не популярны среди отпускников, как именитая Ливадия.
«Как водичка? Зубы сводит, как обычно?» — поинтересовался подписчик соцсетей.
«Я так восхищалась пляжем в поселке Ольга, потом зашла воду и чуть не окоченела. Больше в ту сторону ни ногой, только Андреевка и Ливадия», — подметила девушка из Владивостока.
«Красота, но наслаждаться можно только на расстоянии. Вода действительно холодная», — сообщила расстроенная жительница Спасска-Дальнего.
«Зачем ехать туда, где красиво, но холодно, если есть сказочная Ливадия? Туристам нужен комфорт, а не красота», — заявила горожанка дальневосточной столицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погодная обстановка в крае стабилизируется.