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Posted 12 августа, 07:17

Published 12 августа, 07:17

Modified 12 августа, 07:19

Updated 12 августа, 07:19

Резонансная история жуткой аварии получила продолжение в Приморском крае

Водителю, сбившему мальчика в Находке, назначили меру пресечения

12 августа 2024, 07:17
Фото: 1MI.

Резонансная история жуткой аварии получила продолжение в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
В Приморском крае случилось страшное ДТП, в результате которого ребенок оказался в реанимации. Ранее врачи рассказали о состоянии пострадавшего. Теперь прокуратура поведала о судьбе виновника аварии.

В Находке произошла жуткая авария с участием 10-летнего мальчика, которого госпитализировали в реанимацию.

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О состоянии пострадавшего рассказали медики Находкинской городской больницы.

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По данным прокуратуры, на мужчину, сбившего ребенка, возбудили уголовное дело за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Надзорное ведомство контролирует расследование. Подозреваемому назначен домашний арест на два месяца.

Приморцы отреагировали на чудовищный инцидент.

«Ребеночка очень жаль, сил родителям и близким. Водителю нет оправданий. Но, пожалуйста, учите детей ПДД. Нельзя переходить дорогу, двигаясь на велосипеде. Мальчишке желаю скорейшего выздоровления», — написал подписчик новых медиа.
«Зачем так нестись в городе? О чем он только думал? В итоге ребенка покалечил», — отметил комментатор.
«Как же жаль мальчика и всю его семью. Страшно представить, что они сейчас переживают», — с грустью заявила девушка в новых медиа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилистка не справилась с управлением и вылетела в котлован на трассе Приморья.

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