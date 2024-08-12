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Posted 12 августа, 05:03

Published 12 августа, 05:03

Modified 12 августа, 05:05

Updated 12 августа, 05:05

Врачи сражаются за жизнь маленького велосипедиста, которого сбила машина в Приморье

Врачи сражаются за жизнь маленького велосипедиста, которого сбила машина в Приморье

12 августа 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
Медики Находскинской городской больницы борются за жизнь и здоровье десятилетнего велосипедиста, которого сбила машина на пешеходном переходе. Мальчик получил серьезные травмы и находится в реанимации.

Врачи из Находки оказывают всю необходимую медицинскую помощь ребенку, пострадавшему в аварии на пешеходном переходе. Мальчик находится в реанимации.

Десятилетний велосипедист, которого сбила машина, госпитализирован в реанимацию в критическом состоянии: у мальчика открытая травма головного мозга, ушиб мозга и множественные переломы. Врачи начали интенсивное лечение для стабилизации его состояния и поддержания жизненно важных функций, они также стараются уменьшить травматический шок. После компьютерной томографии нейрохирурги и ортопеды прооперировали пострадавшего.

Через сутки ребенок все еще находится в тяжелом состоянии, и врачи продолжают бороться за его жизнь.

Это уже второй случай за месяц, когда подросток поступил в реанимацию после аварии на пешеходном переходе. 1 августа 11-летняя девочка получила серьезную травму после того, как ее сбил автомобиль в районе Врангеля. Состояние девочки остается критическим, сообщил заместитель главного врача больницы.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, родителям советуют напоминать детям о безопасности.

По словам докторов, дети попадают в аварии из-за недостаточной координации движений, неспособности оценить скорость приближающегося транспортного средства и расстояние до него, а также из-за невнимательности, особенно когда они переходят дорогу и используют телефон или плеер.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, в которой пострадал ребенок в Приморье.

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