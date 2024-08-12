Врачи сражаются за жизнь маленького велосипедиста, которого сбила машина в Приморье

Это уже второй случай за месяц, когда подросток поступил в реанимацию после аварии на пешеходном переходе. 1 августа 11-летняя девочка получила серьезную травму после того, как ее сбил автомобиль в районе Врангеля. Состояние девочки остается критическим, сообщил заместитель главного врача больницы.