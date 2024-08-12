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Posted 12 августа, 03:15

Published 12 августа, 03:15

Modified 12 августа, 03:17

Updated 12 августа, 03:17

Туристы не добрались до Владивостока из-за шторма в Приморском крае

Выживанием на острове закончился отдых во Владивостоке

12 августа 2024, 03:15
Фото: 1MI.

Туристы не добрались до Владивостока из-за шторма в Приморском крае

Сюжет
Судно
Путешественники не смогли выбраться с острова Попова из-за сильных волн во Владивостоке. Вероятно, минувшую ночь отдыхающие запомнят надолго.

Отдыхающие на острове Попова не смогли попасть во Владивосток в минувшее воскресенье, сообщает Интерфакс. Три вечерних рейса на Подножье и один на Песчаный отменили из-за шторма. Также приморцы не смогли добраться в дальневосточную столицу из-за отмены рейса на полуостров Песчаный и остров Попова.

В Приморье пляжный досуг проверяет население на прочность. Чтобы отдохнуть, людям приходится простаивать в пробках, выискивать местечко на берегу, а также ночевать, вероятно, под открытым небом во время жуткого шторма.

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Паром, прибывший на остров Попова, выгрузил автомобили. Но высадку пассажиров приостановили из-за бушующих волн. Для продолжения высадки плавсредство переместилось в другую бухту, о чем сообщили людям. Тот, кто отправился за паромом, успешно прибыл в город.

Сегодня утром, 12 августа, первый паром выдвинулся к острову в шесть часов утра, чтобы переправить всех желающих. Также на Попова отправится дополнительное судно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что количество путешественников на побережье зашкаливает в Приморье.

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