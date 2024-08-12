Выживанием на острове закончился отдых во Владивостоке

Posted 12 августа, 03:15
Published 12 августа, 03:15
Modified 12 августа, 03:17
Updated 12 августа, 03:17
Отдыхающие на острове Попова не смогли попасть во Владивосток в минувшее воскресенье, сообщает Интерфакс. Три вечерних рейса на Подножье и один на Песчаный отменили из-за шторма. Также приморцы не смогли добраться в дальневосточную столицу из-за отмены рейса на полуостров Песчаный и остров Попова.
В Приморье пляжный досуг проверяет население на прочность. Чтобы отдохнуть, людям приходится простаивать в пробках, выискивать местечко на берегу, а также ночевать, вероятно, под открытым небом во время жуткого шторма.
Паром, прибывший на остров Попова, выгрузил автомобили. Но высадку пассажиров приостановили из-за бушующих волн. Для продолжения высадки плавсредство переместилось в другую бухту, о чем сообщили людям. Тот, кто отправился за паромом, успешно прибыл в город.
Сегодня утром, 12 августа, первый паром выдвинулся к острову в шесть часов утра, чтобы переправить всех желающих. Также на Попова отправится дополнительное судно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что количество путешественников на побережье зашкаливает в Приморье.