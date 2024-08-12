Выживанием на острове закончился отдых во Владивостоке

Отдыхающие на острове Попова не смогли попасть во Владивосток в минувшее воскресенье, сообщает Интерфакс. Три вечерних рейса на Подножье и один на Песчаный отменили из-за шторма. Также приморцы не смогли добраться в дальневосточную столицу из-за отмены рейса на полуостров Песчаный и остров Попова.