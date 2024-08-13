vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 августа, 02:33

Published 13 августа, 02:33

Modified 13 августа, 02:35

Updated 13 августа, 02:35

Авария оставила без света пригород Владивостока — официально

Авария оставила без света пригород Владивостока — официально

13 августа 2024, 02:33
Фото: 1MI.
Сюжет
Электричество
Авария на сетях электроснабжения оставила без электричества несколько улиц в пригороде Владивостока. Света нет более, чем в 350 домах. Прокуратура организовала проверку.

Ранним утром в пригороде Владивостока отключили электричество. Из-за аварии без света оказались часть жилых домов и важные общественные организации на следующих улицах: Минеральной, Плеханова, Александровича, Анютинской, Бийской, Виноградной и других. Ориентировочное время устранения, по данным ВПЭС — 12:00.

Прокуратура Советского района Владивосток начала проверку случившегося с экстренным отключением электроэнергии. В 07:00 13 августа 2024 года из-за поломки на линии электропередач без света остались потребители на улицах Минеральной, Плеханова, Александровича и других. Более 370 домов оказались отключены от электричества. Компания, обслуживающая сеть, уже начала восстановительные работы.

Прокуратура района проведет проверку выполнения законодательных требований по обслуживанию и содержанию электрических сетей, а также соблюдение установленных сроков устранения неполадок, установит причины аварии.

Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабном отключении электричества во Владивостоке.

Массовое отключение электричества произошло во Владивостоке
Узнать подробнее
Читайте также:
«На Дальнем Востоке не горят фонари»: в деле разбирается прокуратура ПриморьяВодителю, сбившему мальчика в Находке, назначили меру пресеченияВо Владивостоке ожидается массовое отключение воды
#Новости#Электричество#Владивосток#Происшествие#Электроэнергия#Жилые дома#Законодательство#Прокуратура#Коммунальные услуги#Приморский край#Авария#Восстановительные работы#Происшествия#Надзорное ведомство#Линия электропередачи#ВПЭС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика