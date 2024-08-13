Авария оставила без света пригород Владивостока — официально

Прокуратура Советского района Владивосток начала проверку случившегося с экстренным отключением электроэнергии. В 07:00 13 августа 2024 года из-за поломки на линии электропередач без света остались потребители на улицах Минеральной, Плеханова, Александровича и других. Более 370 домов оказались отключены от электричества. Компания, обслуживающая сеть, уже начала восстановительные работы.