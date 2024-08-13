Авария оставила без света пригород Владивостока — официально

Posted 13 августа, 02:33
Published 13 августа, 02:33
Modified 13 августа, 02:35
Updated 13 августа, 02:35
Ранним утром в пригороде Владивостока отключили электричество. Из-за аварии без света оказались часть жилых домов и важные общественные организации на следующих улицах: Минеральной, Плеханова, Александровича, Анютинской, Бийской, Виноградной и других. Ориентировочное время устранения, по данным ВПЭС — 12:00.
Прокуратура Советского района Владивосток начала проверку случившегося с экстренным отключением электроэнергии. В 07:00 13 августа 2024 года из-за поломки на линии электропередач без света остались потребители на улицах Минеральной, Плеханова, Александровича и других. Более 370 домов оказались отключены от электричества. Компания, обслуживающая сеть, уже начала восстановительные работы.
Прокуратура района проведет проверку выполнения законодательных требований по обслуживанию и содержанию электрических сетей, а также соблюдение установленных сроков устранения неполадок, установит причины аварии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабном отключении электричества во Владивостоке.