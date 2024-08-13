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Posted 13 августа, 04:21

Published 13 августа, 04:21

Modified 13 августа, 04:23

Updated 13 августа, 04:23

Медики прибыли на популярный пляж Приморского края

Бригаду скорой помощи заметили на пляже в Приморье: что произошло — видео

13 августа 2024, 04:21
Фото: vostokmedia.com.

Медики прибыли на популярный пляж Приморского края

Сюжет
Туристы
В Приморском крае на одном из пляжей Ливадии кому-то стало плохо. Более того, отдыхающие сообщили о том, что на берег прибыла скорая помощь.

Летняя жара вернулась в Приморский край. На популярных пляжах вновь заметен наплыв туристов.

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Однако палящее солнце и высокие температуры порой негативно сказываются на самочувствии отдыхающих на море.

Очевидцы сообщили, что в Ливадии на четвертом пляже кому-то стало плохо, вероятно, из-за жары. В бухте Малые Ланчасы заметили скорую и медиков, которые зашли за здание магазина.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что солнечная погода и жара задержатся в Приморском крае. Летний зной продолжит господствовать в регионе.

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