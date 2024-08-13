Бригаду скорой помощи заметили на пляже в Приморье: что произошло — видео

Posted 13 августа, 04:21
Published 13 августа, 04:21
Modified 13 августа, 04:23
Updated 13 августа, 04:23
Однако палящее солнце и высокие температуры порой негативно сказываются на самочувствии отдыхающих на море.
Очевидцы сообщили, что в Ливадии на четвертом пляже кому-то стало плохо, вероятно, из-за жары. В бухте Малые Ланчасы заметили скорую и медиков, которые зашли за здание магазина.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что солнечная погода и жара задержатся в Приморском крае. Летний зной продолжит господствовать в регионе.