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Posted 13 августа, 07:18

Published 13 августа, 07:18

Modified 13 августа, 07:20

Updated 13 августа, 07:20

Мутная вода и сильная жара не спугнули отдыхающих с набережной в Приморье

Люди купаются в мутной воде на одной из городских набережных в Приморье — фото

13 августа 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney.

Мутная вода и сильная жара не спугнули отдыхающих с набережной в Приморье

Сюжет
Набережная
Жители Приморья пользуются любой возможностью попасть на пляж. Те, кто не может выехать за город, отдыхают на городских набережных. Купаются люди там же, и их не пугает даже мутная вода.

Жара, которая снова пришла на юг Приморья, вынуждает людей искать, где искупаться. Пусть и не в самой чистой воде, пусть и в черте города. Многие ринулись на пляжи, до которых можно дойти пешком. На Татарской набережной плавают все, охладиться-то хочется.

Вода теплая — самое то, чтобы не простудиться в жару. На пляже масса отдыхающих. Водичка, как в ванне, особенно привлекает. На многих других пляжах Приморья совсем не так тепло.

Ранее «Восток-Медиа» писало о необычном шоу, которое могли наблюдать отдыхающие в центре Владивостока.

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