Люди купаются в мутной воде на одной из городских набережных в Приморье — фото

Жара, которая снова пришла на юг Приморья, вынуждает людей искать, где искупаться. Пусть и не в самой чистой воде, пусть и в черте города. Многие ринулись на пляжи, до которых можно дойти пешком. На Татарской набережной плавают все, охладиться-то хочется.