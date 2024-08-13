Люди купаются в мутной воде на одной из городских набережных в Приморье — фото

Posted 13 августа, 07:18
Published 13 августа, 07:18
Modified 13 августа, 07:20
Updated 13 августа, 07:20
Жара, которая снова пришла на юг Приморья, вынуждает людей искать, где искупаться. Пусть и не в самой чистой воде, пусть и в черте города. Многие ринулись на пляжи, до которых можно дойти пешком. На Татарской набережной плавают все, охладиться-то хочется.
Вода теплая — самое то, чтобы не простудиться в жару. На пляже масса отдыхающих. Водичка, как в ванне, особенно привлекает. На многих других пляжах Приморья совсем не так тепло.
Ранее «Восток-Медиа» писало о необычном шоу, которое могли наблюдать отдыхающие в центре Владивостока.