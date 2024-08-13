Магнитные бури в августе 2024 в Приморье — расписание по дням

17 и 18 августа ожидаются вспышки мощностью 5 баллов, что говорит о существенной солнечной активности в этот период. С 21 по 22 августа астрономы предсказывают рост до 6 баллов, который удержится на этом уровне два дня. В конце августа, 25 и 26 числа, уровень геомагнитной активности вновь может достичь 5 баллов, а 30 и 31 числа прогнозируется колебание на уровне 4–5 баллов.