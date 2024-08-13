Магнитные бури в августе 2024 в Приморье — расписание по дням

Posted 13 августа, 03:41
Published 13 августа, 03:41
Modified 13 августа, 03:41
Updated 13 августа, 03:41
Магнитная буря представляет собой нарушение геомагнитного поля Земли. Это явление возникает в результате солнечной активности, когда во время вспышек на Солнце выбрасывается огромный поток солнечного ветра — заряженных частиц, движущихся на скорости до 400 километров в секунду.
Когда этот поток сталкивается с магнитным полем нашей планеты, возникает взаимодействие, которое изменяет параметры магнитосферы, защищающей Землю от большинства этих заряженных частиц. Если солнечный ветер особенно силен или имеет определённое направление, он может проникнуть в магнитосферу, вызывая магнитные бури, которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.
Магнитные бури классифицируются по степени своего воздействия, что позволяет оценить их возможные последствия:
G1 — незначительные буря. Эти явления обычно не ощущаются людьми и не влияют на работу электроприборов.
G2 — умеренные буря. Служат причиной небольших перепадов напряжения, могут затруднить работу спутников и даже вызвать полярные сияния в северных регионах. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание.
G3 — сильные буря. Могут негативно сказываться на электрических сетях и спутниковой навигации. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется предпринимать профилактические меры.
G4 — тяжелые буря. Проводят к резким скачкам напряжения и существенным сбоям в навигационных системах. Метеозависимым людям следует поддерживать режим дня и следовать рекомендациям врачей.
G5 — экстремально сильные буря. Эти катастрофические явления могут привести к полному отключению электросистем, выходу из строя спутников и радиосвязи.
Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в августе 2024 года ожидаются магнитные бури, связанные с активностью, начавшейся в конце июля. Как показано в прогнозе, на 25 августа выпадает одна магнитная буря слабой категории G1. Однако стоит отметить, что такой прогноз является предварительным. Как объясняет директор Института космических исследований Анатолий Петрукович, предсказывать точные вспышки невозможно, но ориентироваться на повторяющиеся циклы солнечной активности вполне реально.
Специалисты прогнозируют, что 12 августа в утренние часы произошла сильная солнечная вспышка мощностью 4 балла, которая со временем понизилась до 3. Данное событие может повториться уже завтра, 14 августа, а также 16 августа.
17 и 18 августа ожидаются вспышки мощностью 5 баллов, что говорит о существенной солнечной активности в этот период. С 21 по 22 августа астрономы предсказывают рост до 6 баллов, который удержится на этом уровне два дня. В конце августа, 25 и 26 числа, уровень геомагнитной активности вновь может достичь 5 баллов, а 30 и 31 числа прогнозируется колебание на уровне 4–5 баллов.
Во время магнитной бури лучше оставаться дома и избегать поездок на работу или в другие места. У некоторых людей, особенно чувствительных к изменениям в магнитном поле, могут возникать сильные головные боли, вплоть до обмороков. Поэтому важно позаботиться о своей безопасности.
В дни магнитных бурь старайтесь не перегружать себя делами и уделяйте больше времени отдыху. Даже самые неотложные задачи можно отложить, чтобы не истощать организм и сохранить концентрацию на выполнении работы. Важно следить за питанием: отдавайте предпочтение легким блюдам и избегайте острых, жареных продуктов, шоколада и алкоголя. Полезно пить травяные чаи, такие как ромашковый, липовый или мятный.
Многие находят эффективным контрастный душ, но если вы никогда не пробовали холодную воду, лучше в период магнитной бури начать с прохладного душа.
Накануне магнитной бури полезно принять расслабляющую ванну с добавлением хвои и морской соли.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что магнитная буря вот-вот обрушится на Приморье.