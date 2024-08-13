Маленький ребенок пострадал под колесами машины во Владивостоке — видео

Posted 13 августа, 00:53
Published 13 августа, 00:53
Modified 13 августа, 00:55
Updated 13 августа, 00:55
Женщина с двумя детьми переходила дорогу в районе Второй Речки во Владивостоке. Маленький мальчик выбежал вперед и оказался прямо перед движущейся машиной. Водитель авто не успел затормозить, машина сбила малыша.
Ребенку вызвали скорую, постарались оказать помощь до ее приезда. В сети появились пугающие кадры с места происшествия. Малыш лежал на проезжей части и плакал, по словам очевидцев, ребенок был в сознании.
Обстоятельства ДТП выясняются. О состоянии пострадавшего мальчика не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о подростке, который попал под машину в районе Шаморы во Владивостоке.