vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 августа, 00:53

Published 13 августа, 00:53

Modified 13 августа, 00:55

Updated 13 августа, 00:55

Маленький мальчик попал под машину в Приморском крае

Маленький ребенок пострадал под колесами машины во Владивостоке — видео

13 августа 2024, 00:53
Фото: Изображение Midjourney.

Маленький мальчик попал под машину в Приморском крае

Сюжет
Дети
Ребенка сбила машина, когда он переходил дорогу с мамой и сестрой. Мальчик побежал вперед и попал прямо под колеса авто.

Женщина с двумя детьми переходила дорогу в районе Второй Речки во Владивостоке. Маленький мальчик выбежал вперед и оказался прямо перед движущейся машиной. Водитель авто не успел затормозить, машина сбила малыша.

Ребенку вызвали скорую, постарались оказать помощь до ее приезда. В сети появились пугающие кадры с места происшествия. Малыш лежал на проезжей части и плакал, по словам очевидцев, ребенок был в сознании.

Обстоятельства ДТП выясняются. О состоянии пострадавшего мальчика не сообщали.

Ранее «Восток-Медиа» писало о подростке, который попал под машину в районе Шаморы во Владивостоке.

Подростка сбили в районе Шаморы в Приморском крае — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Появились новые жуткие кадры с места смертельной аварии в Приморье — видео«Крузер» в кювете, люди на дороге: серьезная авария на выезде из Уссурийска — видеоМашины с мигалками и смятый автобус — подробности смертельной аварии в Приморье
#Новости#Видео#Дети#Владивосток#Скорая помощь#Приморский край#ДТП#Авария#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика