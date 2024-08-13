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Posted 13 августа, 01:36

Published 13 августа, 01:36

Modified 13 августа, 01:38

Updated 13 августа, 01:38

Пробка сковала дорогу на популярный пляж Приморского края

На пляж не добраться: ДТП заблокировало движение на популярный берег Приморья — фото

13 августа 2024, 01:36
Фото: 1MI.

Пробка сковала дорогу на популярный пляж Приморского края

Сюжет
Пробка
Автомобилисты встали в глухую пробку на трассе, ведущей к излюбленной Шаморе во Владивостоке. Всему виной серьезное столкновение грузовика и джипа.

Сегодня, 13 августа, в дальневосточной столице ожидается долгожданная летняя жара после затяжного господствования антициклона.

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Вероятно, многие горожане и гости Владивостока отправились на именитую Шамору, чтобы насладиться досугом на морском берегу.

Но, судя по ситуации на дороге, некоторые автомобилисты нескоро доберутся в бухту Лазурную. Жуткое ДТП с перевернутым грузовиком спровоцировало огромнейшую пробку перед поворотом на трассу, ведущую к популярному пляжу.

Проезжая часть усыпана фрагментами автомобилей, которые столкнулись на дороге. На кадрах также виден масштаб дорожного коллапса.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что грузовик перевернулся после столкновения с внедорожником.

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