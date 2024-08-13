На пляж не добраться: ДТП заблокировало движение на популярный берег Приморья — фото

Но, судя по ситуации на дороге, некоторые автомобилисты нескоро доберутся в бухту Лазурную. Жуткое ДТП с перевернутым грузовиком спровоцировало огромнейшую пробку перед поворотом на трассу, ведущую к популярному пляжу.