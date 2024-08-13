На пляж не добраться: ДТП заблокировало движение на популярный берег Приморья — фото

Posted 13 августа, 01:36
Published 13 августа, 01:36
Modified 13 августа, 01:38
Updated 13 августа, 01:38
Сегодня, 13 августа, в дальневосточной столице ожидается долгожданная летняя жара после затяжного господствования антициклона.
Вероятно, многие горожане и гости Владивостока отправились на именитую Шамору, чтобы насладиться досугом на морском берегу.
Но, судя по ситуации на дороге, некоторые автомобилисты нескоро доберутся в бухту Лазурную. Жуткое ДТП с перевернутым грузовиком спровоцировало огромнейшую пробку перед поворотом на трассу, ведущую к популярному пляжу.
Проезжая часть усыпана фрагментами автомобилей, которые столкнулись на дороге. На кадрах также виден масштаб дорожного коллапса.