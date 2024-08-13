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Posted 13 августа, 02:29

Published 13 августа, 02:29

Modified 13 августа, 02:31

Updated 13 августа, 02:31

Отдыхающие вновь заполоняют берег Ливадии в Приморском крае

«Погода шепчет»: туристы возвращаются на популярный пляж Приморского края — фото

13 августа 2024, 02:29
Фото: vostokmedia.com.

Отдыхающие вновь заполоняют берег Ливадии в Приморском крае

Сюжет
Погода
Вероятно, с приходом жары замечен наплыв путешественников в Приморском крае. «Райский» уголок Ливадии вновь осваивают отпускники.

Погода напоминает населению о том, что пляжный отдых в самом разгаре в Приморском крае. Во многих районах регионах наблюдается жара и палящее солнце.

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Отдыхающие поделились обстановкой на популярном берегу Ливадии. Отпускники греются под солнечными лучами и плескаются на волнах в теплой воде. Судя по фото, небо ясное, а море достаточно спокойное. Скажите, ну не рай ли?

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ливадийский пляж оказался пустым в Приморском крае. Такое не часто можно увидеть в августе.

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