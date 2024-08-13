«Погода шепчет»: туристы возвращаются на популярный пляж Приморского края — фото

Posted 13 августа, 02:29
Published 13 августа, 02:29
Modified 13 августа, 02:31
Updated 13 августа, 02:31
Погода напоминает населению о том, что пляжный отдых в самом разгаре в Приморском крае. Во многих районах регионах наблюдается жара и палящее солнце.
Отдыхающие поделились обстановкой на популярном берегу Ливадии. Отпускники греются под солнечными лучами и плескаются на волнах в теплой воде. Судя по фото, небо ясное, а море достаточно спокойное. Скажите, ну не рай ли?
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ливадийский пляж оказался пустым в Приморском крае. Такое не часто можно увидеть в августе.