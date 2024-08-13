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Posted 13 августа, 00:14

Published 13 августа, 00:14

Modified 13 августа, 00:16

Updated 13 августа, 00:16

Изверг истязал сына сожительницы в Приморском крае

Привязал за шею, связал руки, закрыл рот: над подростком издевались в Приморском крае

13 августа 2024, 00:14
Фото: 1MI.

Изверг истязал сына сожительницы в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Жителя Приморья обвиняют в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, которого он удерживал в гараже, связывал и избивал, пока парня не спасла соседка. Терзателя ждет судебное разбирательство.

Прокурор Чугуевского района подтвердил обвинение в отношении местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления по статье 127 Уголовного кодекса Российской Федерации — незаконное лишение свободы без похищения, совершенное в отношении подростка.

По версии следствия, в июле 2024 года он силой увел несовершеннолетнего сына своей сожительницы в гараж на территории села Чугуевка. Там он привязал его за шею к столбу металлической цепью, связал руки за спиной пластиковыми хомутами, заклеил рот скотчем, чтобы лишить возможности сопротивляться, и нанес несколько ударов фрагментом электрического шнура по его телу.

Подросток оставался в гараже, пока соседка не услышала крики и не освободила его.

Уголовное дело передано в районный суд для проведения судебного разбирательства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о матери, которая довела своих детей до больничной койки.

«Мама из ада» довела своих детей до больничной койки в Приморье
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