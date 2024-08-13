Привязал за шею, связал руки, закрыл рот: над подростком издевались в Приморском крае

По версии следствия, в июле 2024 года он силой увел несовершеннолетнего сына своей сожительницы в гараж на территории села Чугуевка. Там он привязал его за шею к столбу металлической цепью, связал руки за спиной пластиковыми хомутами, заклеил рот скотчем, чтобы лишить возможности сопротивляться, и нанес несколько ударов фрагментом электрического шнура по его телу.