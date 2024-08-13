Привязал за шею, связал руки, закрыл рот: над подростком издевались в Приморском крае

Posted 13 августа, 00:14
Published 13 августа, 00:14
Modified 13 августа, 00:16
Updated 13 августа, 00:16
Прокурор Чугуевского района подтвердил обвинение в отношении местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления по статье 127 Уголовного кодекса Российской Федерации — незаконное лишение свободы без похищения, совершенное в отношении подростка.
По версии следствия, в июле 2024 года он силой увел несовершеннолетнего сына своей сожительницы в гараж на территории села Чугуевка. Там он привязал его за шею к столбу металлической цепью, связал руки за спиной пластиковыми хомутами, заклеил рот скотчем, чтобы лишить возможности сопротивляться, и нанес несколько ударов фрагментом электрического шнура по его телу.
Подросток оставался в гараже, пока соседка не услышала крики и не освободила его.
Уголовное дело передано в районный суд для проведения судебного разбирательства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о матери, которая довела своих детей до больничной койки.