С утра и на весь день без света остались сотни жителей Владивостока

Местная жительница рассказала корреспонденту «Восток-Медиа» о том, что электричество у нее дома отключили ни свет ни заря — в 6 или 7 часов утра. В единой диспетчерской сообщили, что, по их данным, поломку должны устранить к полудню. Однако в 12 часов уже уточнили, что устранение неполадок откладывается до 15:00. Точную причину аварии не сообщают.