С утра и на весь день без света остались сотни жителей Владивостока

Posted 13 августа, 03:28
Published 13 августа, 03:28
Modified 13 августа, 03:30
Updated 13 августа, 03:30
Масштабная авария на сети снабжения затронула сотни адресов в Советском районе Владивостока. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. По словам местных жителей, света нет еще и на тех улицах, которые не указали в публикациях. К примеру, в поселке Трудовое десятки потребителей тоже остались без электричества.
Местная жительница рассказала корреспонденту «Восток-Медиа» о том, что электричество у нее дома отключили ни свет ни заря — в 6 или 7 часов утра. В единой диспетчерской сообщили, что, по их данным, поломку должны устранить к полудню. Однако в 12 часов уже уточнили, что устранение неполадок откладывается до 15:00. Точную причину аварии не сообщают.
Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабном отключении электричества в Надеждинском районе Приморья.