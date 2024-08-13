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Posted 13 августа, 03:28

Published 13 августа, 03:28

Modified 13 августа, 03:30

Updated 13 августа, 03:30

С утра и на весь день без света остались сотни жителей Владивостока

С утра и на весь день без света остались сотни жителей Владивостока

13 августа 2024, 03:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Электричество
Масштабное отключение затронуло сотни адресов в пригороде Владивостока. По словам жителей, света нет с раннего утра. Дать электричество обещают еще через несколько часов.

Масштабная авария на сети снабжения затронула сотни адресов в Советском районе Владивостока. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. По словам местных жителей, света нет еще и на тех улицах, которые не указали в публикациях. К примеру, в поселке Трудовое десятки потребителей тоже остались без электричества.

Местная жительница рассказала корреспонденту «Восток-Медиа» о том, что электричество у нее дома отключили ни свет ни заря — в 6 или 7 часов утра. В единой диспетчерской сообщили, что, по их данным, поломку должны устранить к полудню. Однако в 12 часов уже уточнили, что устранение неполадок откладывается до 15:00. Точную причину аварии не сообщают.

Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабном отключении электричества в Надеждинском районе Приморья.

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