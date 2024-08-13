У медиков был 1 час: отдых на пляже едва не обернулся смертью для туриста в Приморье

Семья из Хабаровская края приехала на пляж под Находкой, чтобы отпраздновать юбилей главы семейства и отдохнуть. Однажды мужчина проснулся от сильной боли в груди, жена привезла своего мужа в приемное отделение медучреждения, сообщает пресс-служба Находкинской городской больницы.