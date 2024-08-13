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Posted 13 августа, 06:55

Published 13 августа, 06:55

Modified 13 августа, 07:46

Updated 13 августа, 07:46

Мужчина чуть не погиб при праздновании юбилея на популярном пляже Приморье

У медиков был 1 час: отдых на пляже едва не обернулся смертью для туриста в Приморье

13 августа 2024, 06:55
Фото: 1MI.

Мужчина чуть не погиб при праздновании юбилея на популярном пляже Приморье

Сюжет
Медицина
Для отпускника из Хабаровского края юбилей на берегу моря мог стать последним в Приморье. У врачей было всего 60 минут для спасения отдыхающего.

Семья из Хабаровская края приехала на пляж под Находкой, чтобы отпраздновать юбилей главы семейства и отдохнуть. Однажды мужчина проснулся от сильной боли в груди, жена привезла своего мужа в приемное отделение медучреждения, сообщает пресс-служба Находкинской городской больницы.

На кардиограмме врачи зафиксировали признаки инфаркта, после чего оперативно начали тромботическую терапию. Сосуд, наполняющий сердце кровью, оказался закупоренным на 99%.

«Пациента обследовали на ангиографическом комплексе — высокотехнологичный аппарат позволил врачам увидеть просветы сосудов больного и точно определить местонахождение проблемы. Затем с помощью этого же комплекса мужчине сделали операцию прямо внутри сердца: через прокол кожи на руке ввели миниатюрные инструменты в артерию, добрались до непроходимости сосуда сердца и устранили ее», — рассказали специалисты.

У медиков было около часа, чтобы спасти больного. Хирурги справились с непростой задачей за двадцать минут.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье спасли женщину, проколов ей грудь.

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