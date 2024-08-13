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Posted 13 августа, 05:52

Published 13 августа, 05:52

Modified 13 августа, 05:54

Updated 13 августа, 05:54

10 кошек закрыли в подвале без еды и воды в Приморском крае

Животных заживо замуровали в подвале во Владивостоке — видео

13 августа 2024, 05:52
Фото: 1MI.

10 кошек закрыли в подвале без еды и воды в Приморском крае

Сюжет
Животные
Несколько кошек оказались заперты без еды, воды, света и свежего воздуха. Животных замуровали в подвале жилого дома во Владивостоке. По словам очевидцев, это не случайность, а человеческая жестокость.

13 августа в одном из домов на Кирова во Владивостоке нашли около 10 кошек, которых заживо замуровали в подвале. По словам очевидцев, животные сидят там уже вторые сутки.

Жители пишут в новых медиа, что приблизительно 10 кошек запели в подвале многоквартирного дома. Животных буквально закрыли в темнице: на окна и другие выходные отверстия установили крепкие железные решетки с очень маленькими ячейками, все отверстия сверху заварили толстыми листами металла.

Поступок неизвестных вызывал ярость и недоумение у жителей дома.

«Сейчас около 10 кошек медленно погибают без еды, воды и света», — рассказывают свидетели чужой жестокости.

Такие действия нарушают Федеральный закон № 498 от 27 декабря 2018 года, а также статью 245 Уголовного кодекса РФ и статью 8.52 Кодекса об административных правонарушениях, убеждены граждане.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мучивших собаку в Приморье ищет полиция.

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