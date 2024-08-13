Животных заживо замуровали в подвале во Владивостоке — видео

Posted 13 августа, 05:52
Published 13 августа, 05:52
Modified 13 августа, 05:54
Updated 13 августа, 05:54
13 августа в одном из домов на Кирова во Владивостоке нашли около 10 кошек, которых заживо замуровали в подвале. По словам очевидцев, животные сидят там уже вторые сутки.
Жители пишут в новых медиа, что приблизительно 10 кошек запели в подвале многоквартирного дома. Животных буквально закрыли в темнице: на окна и другие выходные отверстия установили крепкие железные решетки с очень маленькими ячейками, все отверстия сверху заварили толстыми листами металла.
Поступок неизвестных вызывал ярость и недоумение у жителей дома.
«Сейчас около 10 кошек медленно погибают без еды, воды и света», — рассказывают свидетели чужой жестокости.
Такие действия нарушают Федеральный закон № 498 от 27 декабря 2018 года, а также статью 245 Уголовного кодекса РФ и статью 8.52 Кодекса об административных правонарушениях, убеждены граждане.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мучивших собаку в Приморье ищет полиция.