Андрей Субботин: Создаем условия для лечения участников СВО — видео

Posted 14 августа, 07:23
Published 14 августа, 07:23
Modified 14 августа, 07:25
Updated 14 августа, 07:25
Об этом сообщил главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница» имени профессора С. И. Сергеева Андрей Субботин
«Завершаются работы по подготовке к открытию отдельного палатного блока, в котором будут проходить лечение наши ребята, получившие травмы или заболевания в результате участия в специальной военной операции», — сказал он в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа».
Андрей Субботин отметил также, что блок рассчитан на 30 человек и полностью отремонтирован. Как и в других блоках, где проводится ремонт, здесь установлены кондиционеры, а в коридорах размещены камеры видеонаблюдения. В палатах имеется всё необходимое для комфорта пациентов. В ближайшее время будут установлены кровати и тумбочки.
«Та поставленная правительством Хабаровского края задача — как можно быстрее поставить на ноги наших ребят — мы выполняем», — подчеркнул главный врач больницы.