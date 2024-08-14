Андрей Субботин: Создаем условия для лечения участников СВО — видео

Андрей Субботин отметил также, что блок рассчитан на 30 человек и полностью отремонтирован. Как и в других блоках, где проводится ремонт, здесь установлены кондиционеры, а в коридорах размещены камеры видеонаблюдения. В палатах имеется всё необходимое для комфорта пациентов. В ближайшее время будут установлены кровати и тумбочки.