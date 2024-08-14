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Posted 14 августа, 07:23

Published 14 августа, 07:23

Modified 14 августа, 07:25

Updated 14 августа, 07:25

В Хабаровске готовится к открытию отделение для лечения раненых на СВО

Андрей Субботин: Создаем условия для лечения участников СВО — видео

14 августа 2024, 07:23
Фото: vostokmedia.com.

В Хабаровске готовится к открытию отделение для лечения раненых на СВО

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Правительство
Здравоохранение Хабаровского края сегодня нацелено на выполнение крайне важной задачи — лечение и восстановление бойцов, которые получили ранения в зоне специальной военной операции. Одно из таких отделений готовится к открытию в Хабаровске.

Об этом сообщил главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница» имени профессора С. И. Сергеева Андрей Субботин

«Завершаются работы по подготовке к открытию отдельного палатного блока, в котором будут проходить лечение наши ребята, получившие травмы или заболевания в результате участия в специальной военной операции», — сказал он в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа».
Видео: vostokmedia.com.

Андрей Субботин отметил также, что блок рассчитан на 30 человек и полностью отремонтирован. Как и в других блоках, где проводится ремонт, здесь установлены кондиционеры, а в коридорах размещены камеры видеонаблюдения. В палатах имеется всё необходимое для комфорта пациентов. В ближайшее время будут установлены кровати и тумбочки.

«Та поставленная правительством Хабаровского края задача — как можно быстрее поставить на ноги наших ребят — мы выполняем», — подчеркнул главный врач больницы.
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