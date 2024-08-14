Дмитрий Демешин принял решение о повышении заработной платы педагогам Хабкрая

С первых дней своей работы на посту врио губернатора Дмитрий Демешин взял за основу своей работы прямое общение с населением региона, используя все его форматы — прямые эфиры, встречи с хабаровчанами во время рабочих поездок по региону или интернет-сервисы. Будучи эффективным управленцем, Демешин понимает, какое важное это имеет значение для принятия конкретных решений по каждому из заданных вопросов. Даже там, где не было моментального решения, врио губернатора давал соответствующие поручения и ставил темы на личный контроль. Однако по целому ряду вопросов решения были приняты сразу же. Например, были даны поручения разработать программу ремонта дорог прилегающих к социальным учреждениям и адресное решение отремонтировать тротуары у коррекционной школы.