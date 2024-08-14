Дмитрий Демешин принял решение о повышении заработной платы педагогам Хабкрая

Posted 14 августа, 05:56
Published 14 августа, 05:56
Modified 14 августа, 05:58
Updated 14 августа, 05:58
Десять тысяч участников, почти 7,5 тысячи вопросов и более 40 ответов — таков результат второго прямого эфира, который провел глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. При этом, очередной прямой эфир Дмитрия Демешины вызвал ещё больший интерес со стороны жителей Хабаровского края, нежели месяц назад. В момент эфира тысячи человек его смотрели, и ещё столько же писали комментарии с целью обратить внимание руководителя края на проблемы.
По мнению экспертов, это крайне важный показатель. Люди не разочаровались в формате, они хотят, чтобы с ними разговаривали и решали их вопросы, а не пичкали отписками о невозможности исправить ситуацию. И Демешин в этом плане крайне чётко уловил настроения жителей региона, в котором сам живёт уже несколько лет.
Большое внимание участников прямого разговора с Демешиным было приковано к вопросам образования, которые задавали жители края. Один из них касался заработной платы педагогическим работникам.
«С 1 января педагогам был увеличен оклад на 14,7 процента. Но я считаю, что этого недостаточно! Дополнительно, с 1 сентября дал поручение повысить должностные оклады всем педагогическим работникам краевых и муниципальных учреждений образования еще на 6 процентов. Будем пересматривать оплату воспитателям. Уже дал поручение внести конкретные предложения. Я убежден, что к началу нового учебного года вы увидите положительные изменения», — заверил врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Хорошей новостью для хабаровчан стало заявление Дмитрия Демешина о поддержке талантливых детей Хабаровского края. В прямом эфире глава региона рассказал о создании при центре выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус-27» своего общежития.
«За счет президентской субсидии, выделенной Минвостокразвития России, в этом году будет начат ремонт в здании по переулку Албанскому 3А. Так, уже в следующем году у центра „Сириус 27“ появится собственное общежитие на 100 мест», — сообщил врио губернатора региона Дмитрий Демешин.
С первых дней своей работы на посту врио губернатора Дмитрий Демешин взял за основу своей работы прямое общение с населением региона, используя все его форматы — прямые эфиры, встречи с хабаровчанами во время рабочих поездок по региону или интернет-сервисы. Будучи эффективным управленцем, Демешин понимает, какое важное это имеет значение для принятия конкретных решений по каждому из заданных вопросов. Даже там, где не было моментального решения, врио губернатора давал соответствующие поручения и ставил темы на личный контроль. Однако по целому ряду вопросов решения были приняты сразу же. Например, были даны поручения разработать программу ремонта дорог прилегающих к социальным учреждениям и адресное решение отремонтировать тротуары у коррекционной школы.
Напомним, прямой эфир врио губернатора использовал еще и как возможность отчитаться о проделанной за три месяца работе.
«15 августа будет три месяца со дня моего назначения врио губернатора Хабаровского края. Конечно, три месяца — не так много, но результаты есть», — отметил глава региона.
Он рассказал о том, что продолжается создание Атласа проблемных объектов — в него уже внесено 7470 объектов ЖКХ, дорожного хозяйства, экологии, медицины, образования и другие. Итог будет представлен после 20 августа.
«Много вопросов удалось решить, про которые вы писали на прошлую прямую линию и задавали мне на встречах в районах. Установлено уличное освещение в п. Комсомольского района, произведен ямочный ремонт на Амурском бульваре, установлена детская площадки в п. Ягодный Комсомольского района. Перечислять можно долго, но есть много вопросов, которые еще не решены. Не все сразу, но большинство решим в этом году. Работа предстоит большая. Но я и правительство края докажем делом, что качество жизни каждого жителя Хабаровского края у нас на первом месте», — отметил Дмитрий Демешин.