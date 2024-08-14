Догнал и выстрелил 7 раз: раскрыто страшное убийство в Приморском крае

Posted 14 августа, 00:56
Published 14 августа, 00:56
Modified 14 августа, 00:58
Updated 14 августа, 00:58
В Уссурийске раскрыто убийство бизнесмена, совершенное в 2003 году, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморью.
По версии следствия, между двумя предпринимателями возник конфликт из-за земельного участка. Один угрожал убийством другому. Обвиняемый, узнав о разногласиях мужчин, согласился лишить жизни одного из оппонентов. Также заказчик передал исполнителю пистолет с глушителем.
30 октября 2003 года обвиняемый дождался потерпевшего около администрации Уссурийска. Затем, догнав жертву, он выстрелил в него не менее семи раз. После чего соучастник преступления увез подозреваемого и избавился от оружия.
«Преступление оставалось не раскрытым, однако в рамках работы по делам прошлых лет следователями СКР во взаимодействии с УМВД по Приморскому краю, пособники были задержаны 2013 году и в последующем осуждены судом», — отметили в следкоме.
Исполнитель убийства долгое время находился в розыске. Однако его нашли в Хабаровске 1 апреля 2024 года.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отдых на море закончился двумя выстрелами в голову для мужчины в Приморском крае.