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Posted 14 августа, 00:56

Published 14 августа, 00:56

Modified 14 августа, 00:58

Updated 14 августа, 00:58

Раскрыто чудовищное убийство 20-летней давности в Приморье

Догнал и выстрелил 7 раз: раскрыто страшное убийство в Приморском крае

14 августа 2024, 00:56
Фото: Изображение Midjourney.

Раскрыто чудовищное убийство 20-летней давности в Приморье

Сюжет
Убийство
Дележка земли оказалась смертельным занятием для предпринимателя в Уссурийске. Но правоохранители нашли виновных в дерзком преступлении.

В Уссурийске раскрыто убийство бизнесмена, совершенное в 2003 году, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморью.

По версии следствия, между двумя предпринимателями возник конфликт из-за земельного участка. Один угрожал убийством другому. Обвиняемый, узнав о разногласиях мужчин, согласился лишить жизни одного из оппонентов. Также заказчик передал исполнителю пистолет с глушителем.

30 октября 2003 года обвиняемый дождался потерпевшего около администрации Уссурийска. Затем, догнав жертву, он выстрелил в него не менее семи раз. После чего соучастник преступления увез подозреваемого и избавился от оружия.

«Преступление оставалось не раскрытым, однако в рамках работы по делам прошлых лет следователями СКР во взаимодействии с УМВД по Приморскому краю, пособники были задержаны 2013 году и в последующем осуждены судом», — отметили в следкоме.

Исполнитель убийства долгое время находился в розыске. Однако его нашли в Хабаровске 1 апреля 2024 года.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отдых на море закончился двумя выстрелами в голову для мужчины в Приморском крае.

Два выстрела в голову: отдых у моря обернулся жестким конфликтом в Приморском крае
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