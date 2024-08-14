Летняя дегустация: необычными вкусами мороженого продолжает радовать фабрика УРСА

Напомним, мороженое Фабрики УРСА есть во всех магазинах и крупных торговых сетях, действующих в Приморье. Фабрика расширяет сеть фирменных магазинов по Приморью, сегодня только во Владивостоке открыто уже 13 торговых павильонов. Здесь все желающие могут не только купить любимое лакомство, но и попробовать новые разработки. Конкурсы и дегустации мороженого проходят в фирменных магазинах УРСА регулярно.