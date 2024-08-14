Мужчина погиб под колесами поезда в Приморье — фото

Posted 14 августа, 05:56
Published 14 августа, 05:56
Modified 14 августа, 05:58
Updated 14 августа, 05:58
Находкинская транспортная прокуратура расследует факт гибели мужчины под поездом.
Вечером 13 августа на перегоне между станциями Птичий Ключ и Лозовый на Дальневосточной железной дороге в Приморском крае грузовой поезд сбил мужчину.
Машинист применил срочное торможение, но не смог избежать происшествия.
Сейчас специалисты выясняют подробности случившегося.
Транспортная прокуратура Находки проводит проверку соблюдения законов об обеспечении безопасности на железной дороге.
При обнаружении нарушений сотрудники прокуратуры примут соответствующие меры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о гибели железнодорожника под поездом в Приморье.