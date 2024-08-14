На пляж не прорваться: жуткая пробка образовалась на мосту во Владивостоке — фото

Posted 14 августа, 07:20
Published 14 августа, 07:20
Modified 14 августа, 07:22
Updated 14 августа, 07:22
Вероятно, дальневосточная столица окутана пробками сегодня. В центре города маленькая машинка спровоцировала жуткое столпотворение.
На Русском мосту аналогичная ситуация. Очевидцы заявили, что, вероятно, многие из тех, кто застрял в глухой пробке, собрались окунуться в море. Однако осложненный дорожный трафик внес коррективы в планы горожан и гостей Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сразу два ДТП осложнили обстановку на трассе, ведущей к Находке в Приморском крае.