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Posted 14 августа, 07:20

Published 14 августа, 07:20

Modified 14 августа, 07:22

Updated 14 августа, 07:22

Коллапс на мосту не пускает туристов на Русский остров в Приморском крае

На пляж не прорваться: жуткая пробка образовалась на мосту во Владивостоке — фото

14 августа 2024, 07:20
Фото: vostokmedia.com.

Коллапс на мосту не пускает туристов на Русский остров в Приморском крае

Сюжет
Пробки
Беспросветные пробки окутали Владивосток. Жители Приморья предполагают, что всему виной повышенный интерес к морскому побережью.

Вероятно, дальневосточная столица окутана пробками сегодня. В центре города маленькая машинка спровоцировала жуткое столпотворение.

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Вторая речка тоже сегодня страдает от мучительного коллапса на дороге.

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На Русском мосту аналогичная ситуация. Очевидцы заявили, что, вероятно, многие из тех, кто застрял в глухой пробке, собрались окунуться в море. Однако осложненный дорожный трафик внес коррективы в планы горожан и гостей Владивостока.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сразу два ДТП осложнили обстановку на трассе, ведущей к Находке в Приморском крае.

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#Новости#Находка#Владивосток#Пробки#Дорожное движение#Приморский край#ДТП#Происшествия#Русский мост#Горожане
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