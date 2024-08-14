vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 августа, 06:52

Published 14 августа, 06:52

Modified 14 августа, 06:54

Updated 14 августа, 06:54

Полицейский уберег от смерти троих отдыхающих на берегу моря в Приморском крае

Полицейский спас от смерти туристов на популярном пляже Приморья — видео

14 августа 2024, 06:52
Фото: vostokmedia.com.

Полицейский уберег от смерти троих отдыхающих на берегу моря в Приморском крае

Сюжет
Дети
Мужчина едва не погиб вместе со своими сыновьями, купаясь во время шторма в Приморском крае. Однако сотрудник полиции, находящийся в отпуске, уберег двоих человек. Одного из детей спасать не пришлось…

В Ливадии сотрудник полиции спас отдыхающих, которые тонули в море, сообщила Ирина Волк в своем telegram-канале. Правоохранитель отдыхал вместе со своей семьей в Ливадии. Внезапно они услышали крики о помощи, доносящиеся из моря.

Оказалось, мужчина с сыновьями пошли купаться, несмотря на отбойное течение. В этот период плавать было запрещено. Страж порядка и его родственник надели спасательные жилеты и отправились на моторной лодке спасать туристов в беде.

«Чувствуешь, что задыхаешься»: как выбирались из отбойного течения жители Приморья
Узнать подробнее

Главу семейства вытащили из воды первым. Он сразу сообщил, что с ним купались двое детей. Одного из них обнаружили в 30 метрах от лодки. Волны не давали подобраться к мальчику. Но один из отдыхающих доплыл до ребенка и удержал его на воде и помог затащить в лодку.

Пока полицейский оказывал первую помощь пострадавшему, второй ребенка добрался до берега.

Одного мальчика забрали медики в Находкинскую городскую больницу. Второго вместе с их отцом правоохранитель пригласил в свой палаточный лагерь. Там пострадавшие попили чай и отогрелись в пледах.

«Я благодарен участковому уполномоченному Роману Черному, его родственнику Константину Глебову и еще одному мужчине, который, рискуя жизнью, помог вытащить моего сына из воды. К сожалению, он быстро покинул место происшествия, и мне не удалось узнать его имени. Если бы не люди на лодке, то на три человека в этом мире стало бы меньше. Я чувствую безграничную благодарность, особенно за детей», — заявил мужчина, который едва не утонул вместе с сыновьями.

Тем не менее, майор полиции не считает свой поступок подвигом.

«Я вырос в поселке Южно-Морском, все лето проводил на море у дедушки с бабушкой. Специфику моря знаю. С отцом и дедом не раз приходилось из воды спасать тонущих людей», — заявил сотрудник МВД.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что туристы нередко пренебрегают безопасностью на отдыхе в Приморье.

Туристы купаются несмотря ни на что — труп выбросило на пляж Приморья — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Труп древнейшего морского животного обнаружен на популярном пляже Приморья — фотоПропавшего на море ребенка четвертый день ищут в Приморье — видео«Берегите детей и пожилых людей»: МЧС обратилось к жителям Приморья с предупреждением
#Новости#Видео#Дети#Безопасность#Больница#МЧС#Спасение#Владивосток#Туризм#Море#Плавание#Полиция#Помощь#Приморский край#Благодарность#Вода#Ливадия#Медики#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика