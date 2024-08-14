Полицейский спас от смерти туристов на популярном пляже Приморья — видео

Posted 14 августа, 06:52
Published 14 августа, 06:52
Modified 14 августа, 06:54
Updated 14 августа, 06:54
В Ливадии сотрудник полиции спас отдыхающих, которые тонули в море, сообщила Ирина Волк в своем telegram-канале. Правоохранитель отдыхал вместе со своей семьей в Ливадии. Внезапно они услышали крики о помощи, доносящиеся из моря.
Оказалось, мужчина с сыновьями пошли купаться, несмотря на отбойное течение. В этот период плавать было запрещено. Страж порядка и его родственник надели спасательные жилеты и отправились на моторной лодке спасать туристов в беде.
Главу семейства вытащили из воды первым. Он сразу сообщил, что с ним купались двое детей. Одного из них обнаружили в 30 метрах от лодки. Волны не давали подобраться к мальчику. Но один из отдыхающих доплыл до ребенка и удержал его на воде и помог затащить в лодку.
Пока полицейский оказывал первую помощь пострадавшему, второй ребенка добрался до берега.
Одного мальчика забрали медики в Находкинскую городскую больницу. Второго вместе с их отцом правоохранитель пригласил в свой палаточный лагерь. Там пострадавшие попили чай и отогрелись в пледах.
«Я благодарен участковому уполномоченному Роману Черному, его родственнику Константину Глебову и еще одному мужчине, который, рискуя жизнью, помог вытащить моего сына из воды. К сожалению, он быстро покинул место происшествия, и мне не удалось узнать его имени. Если бы не люди на лодке, то на три человека в этом мире стало бы меньше. Я чувствую безграничную благодарность, особенно за детей», — заявил мужчина, который едва не утонул вместе с сыновьями.
Тем не менее, майор полиции не считает свой поступок подвигом.
«Я вырос в поселке Южно-Морском, все лето проводил на море у дедушки с бабушкой. Специфику моря знаю. С отцом и дедом не раз приходилось из воды спасать тонущих людей», — заявил сотрудник МВД.
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