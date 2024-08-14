Полицейский спас от смерти туристов на популярном пляже Приморья — видео

Главу семейства вытащили из воды первым. Он сразу сообщил, что с ним купались двое детей. Одного из них обнаружили в 30 метрах от лодки. Волны не давали подобраться к мальчику. Но один из отдыхающих доплыл до ребенка и удержал его на воде и помог затащить в лодку.