Самый популярный пляж Сахалинской области получил высшую оценку — «Синий флаг»

Posted 14 августа, 08:52
Published 14 августа, 08:52
Modified 14 августа, 08:54
Updated 14 августа, 08:54
Спросите у любого жителя островного региона, куда лучше всего отправиться на отдых к морю — сахалинцы будут единодушны — это пляж «Садовники» в Холмском районе области. Это не просто красивое побережье, чистое море, но и благоустроенная территория и комфортная для отдыха инфраструктура.
Кстати, «Садовники» стал уже вторым пляжем в островном регионе, подтвердившим свой высокий статус, пройдя федеральную классификацию на соответствие национальным стандартам качества.
В Правительстве Сахалинской области отмечают, что для достижения такого результата регион проделал колоссальную работу. Глава министерства туризма Сахалина Артём Лазарев уверен, что и другие муниципалитеты последуют примеру Холмского района, и будут стремиться к достижению высокого уровня сервиса туристических услуг.
«Пляж „Садовники“ уже имеет „флаг популярности“ у отдыхающих. Сюда любят приезжать купаться со всего острова. Присвоение высшей категории „Синий флаг“ — это подтверждение грамотной работы муниципалитета по развитию зон отдыха у воды. Уверен, что Холмский район станет хорошим примером и для других муниципалитетов», — прокомментировал Артем Лазарев.
Наивысшую оценку пляж «Садовники» получил по нескольким причинам. Оценивался ряд критериев, среди которых: чистая морская вода, безопасность, доступная среда и наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства. Таким уровнем благоустройства и оснащения может похвастаться не каждое общественное пространство на берегу моря, именно поэтому «Садовники» и получили наивысшую оценку.
Посудите сами — пляжная территория оборудована входной группой, парковочной зоной, проведено уличное освещение, построены деревянные настилы, установлена спасательная вышка. Пляж удобен и комфортен для всех категорий отдыхающих, включая мамочек с колясками и людей с ограниченными возможностям передвижения. На пляже есть лежаки, зонты, душевые кабины, ногомойки и раздевалки.
Отметим, что высшую оценку качества — «синий флаг» — получает пляж с доступной средой для людей с инвалидностью, а также с аттракционами в выделенной зоне. Подтверждать квалификацию нужно раз в два года. В правительстве Сахалинской области уверены, что опыт Холмского района необходимо «тиражировать» на другие муниципалитеты, тем более, что ранее данное поручение дал губернатор региона Валерий Лимаренко с целью создания комфортных пляжных зон для местного населения.