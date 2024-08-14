Самый популярный пляж Сахалинской области получил высшую оценку — «Синий флаг»

Отметим, что высшую оценку качества — «синий флаг» — получает пляж с доступной средой для людей с инвалидностью, а также с аттракционами в выделенной зоне. Подтверждать квалификацию нужно раз в два года. В правительстве Сахалинской области уверены, что опыт Холмского района необходимо «тиражировать» на другие муниципалитеты, тем более, что ранее данное поручение дал губернатор региона Валерий Лимаренко с целью создания комфортных пляжных зон для местного населения.