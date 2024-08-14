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Posted 14 августа, 07:51

Published 14 августа, 07:51

Modified 14 августа, 07:53

Updated 14 августа, 07:53

Подставная справка не дала устроиться на работу мужчине из Приморского края

Справка Шредингера: псевдомедик подставил мужчину из Приморского края

14 августа 2024, 07:51
Фото: 1MI.

Подставная справка не дала устроиться на работу мужчине из Приморского края

Сюжет
Завод
Мужчина из Приморья нашел посредника, который должен был помочь ему сделать справку о состоянии здоровья. «Помощник» взял деньги, но к врачебной комиссии не обращался, а «нарисовал» документ сам. Возбуждено уголовное дело.

В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту взяточничества и использования фальшивого документа.

В полицию Уссурийска поступила информация о том, что один из сотрудников завода по ремонту локомотивов при приеме на работу предоставил поддельное заключение о прохождении медицинского осмотра, информацию подтвердили.

Следствие установило, что молодой человек пытался пройти комиссию с помощью подложного документа, чтобы устроиться слесарем на заводе по ремонту локомотивов.

Подозреваемый нашел посредника, который за 2500 рублей обещал помочь с фальшивым паспортом здоровья. Однако «помощник», вместо того чтобы обратиться в медицинскую организацию, присвоил деньги и сам сделал фальшивый документ.

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