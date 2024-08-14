Справка Шредингера: псевдомедик подставил мужчину из Приморского края

Подставная справка не дала устроиться на работу мужчине из Приморского края

Сюжет Завод

Мужчина из Приморья нашел посредника, который должен был помочь ему сделать справку о состоянии здоровья. «Помощник» взял деньги, но к врачебной комиссии не обращался, а «нарисовал» документ сам. Возбуждено уголовное дело.