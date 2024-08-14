Справка Шредингера: псевдомедик подставил мужчину из Приморского края

Posted 14 августа, 07:51
Published 14 августа, 07:51
Modified 14 августа, 07:53
Updated 14 августа, 07:53
В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту взяточничества и использования фальшивого документа.
В полицию Уссурийска поступила информация о том, что один из сотрудников завода по ремонту локомотивов при приеме на работу предоставил поддельное заключение о прохождении медицинского осмотра, информацию подтвердили.
Следствие установило, что молодой человек пытался пройти комиссию с помощью подложного документа, чтобы устроиться слесарем на заводе по ремонту локомотивов.
Подозреваемый нашел посредника, который за 2500 рублей обещал помочь с фальшивым паспортом здоровья. Однако «помощник», вместо того чтобы обратиться в медицинскую организацию, присвоил деньги и сам сделал фальшивый документ.
Ранее «Восток-Медиа» писало об адвокате, который уговорил клиента дать взятку.