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Posted 14 августа, 05:51

Published 14 августа, 05:51

Modified 14 августа, 05:53

Updated 14 августа, 05:53

Туристы заполонили именитый берег Владивостока в Приморском крае

Вода +30°С, туристов — тьма: популярный пляж Владивостока забит отдыхающими — видео

14 августа 2024, 05:51
Фото: 1MI.

Туристы заполонили именитый берег Владивостока в Приморском крае

Сюжет
Туризм
Бесчисленное количество путешественников замечено на Шаморе во Владивостоке. К слову, это вполне обычное явление для именитых берегов Приморского края.

В бухте Лазурной самый что ни на есть аншлаг. По словам очевидцев, людей становится все больше и больше, несмотря на то, что пляж буквально забит отдыхающими.

Более того, по данным отдыхающих, температура воды в море перевалила за 30 градусов. Этот факт делает Шамору еще более привлекательной для жителей и гостей дальневосточной столицы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о невероятно красивом пляже, который тоже пользуется популярностью среди туристов в Приморском крае.

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