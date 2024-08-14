Вода +30°С, туристов — тьма: популярный пляж Владивостока забит отдыхающими — видео

Posted 14 августа, 05:51
Published 14 августа, 05:51
Modified 14 августа, 05:53
Updated 14 августа, 05:53
В бухте Лазурной самый что ни на есть аншлаг. По словам очевидцев, людей становится все больше и больше, несмотря на то, что пляж буквально забит отдыхающими.
Более того, по данным отдыхающих, температура воды в море перевалила за 30 градусов. Этот факт делает Шамору еще более привлекательной для жителей и гостей дальневосточной столицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о невероятно красивом пляже, который тоже пользуется популярностью среди туристов в Приморском крае.