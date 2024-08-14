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Posted 14 августа, 10:03

Published 14 августа, 10:03

Modified 14 августа, 10:05

Updated 14 августа, 10:05

Страшное ДТП с летальным исходом случилось в Приморском крае

Водитель погиб, дети в больнице: жуткая авария случилась в Приморье — видео

14 августа 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney.

Страшное ДТП с летальным исходом случилось в Приморском крае

Сюжет
Дети
Прокуратура Приморья расследует ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние. Toyota Land Cruiser перевернулся из-за несоблюдения правил обгона. Водитель погиб, двое детей в салоне авто получили травмы.

Прокуратура Ольгинского района контролирует расследование ДТП, в котором пострадали двое детей.

По предварительным данным, днем 14 августа на 361-м километре трассы «Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово» водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением при обгоне, и машина выехала с трассы. Джип слетел в овраг и перевернулся.

Водитель скончался на месте происшествия. В машине также находилась женщина и двое маленьких детей, которых госпитализировали с травмами в Кавалеровскую районную больницу.

Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия незамедлительно отправился прокурор района.

Контрольный ведомство выяснит все обстоятельства случившегося, а также проверит законность окончательного решения после проведения расследования.

Ранее «Восток-Медиа» писало о чудовищной аварии, которая случилась в Приморье.

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