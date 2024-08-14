Водитель погиб, дети в больнице: жуткая авария случилась в Приморье — видео

Posted 14 августа, 10:03
Published 14 августа, 10:03
Modified 14 августа, 10:05
Updated 14 августа, 10:05
Прокуратура Ольгинского района контролирует расследование ДТП, в котором пострадали двое детей.
По предварительным данным, днем 14 августа на 361-м километре трассы «Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово» водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением при обгоне, и машина выехала с трассы. Джип слетел в овраг и перевернулся.
Водитель скончался на месте происшествия. В машине также находилась женщина и двое маленьких детей, которых госпитализировали с травмами в Кавалеровскую районную больницу.
Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия незамедлительно отправился прокурор района.
Контрольный ведомство выяснит все обстоятельства случившегося, а также проверит законность окончательного решения после проведения расследования.
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