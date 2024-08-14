Водитель погиб, дети в больнице: жуткая авария случилась в Приморье — видео

По предварительным данным, днем 14 августа на 361-м километре трассы «Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово» водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением при обгоне, и машина выехала с трассы. Джип слетел в овраг и перевернулся.