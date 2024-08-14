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Posted 14 августа, 05:34

Published 14 августа, 05:34

Modified 14 августа, 05:36

Updated 14 августа, 05:36

Невероятно красивый берег покорил путешественников в Приморье

«Заграничный отдых не нужен»: райский пляж притягивает туристов к Приморскому краю

14 августа 2024, 05:34
Фото: vostokmedia.com.

Невероятно красивый берег покорил путешественников в Приморье

Сюжет
Туризм
Прозрачная вода, отсутствие волн и песчаный берег — идеально, да? Именно такими пляжами славится Приморский край.

Морское побережье в Приморье притягивает россиян из разных уголков России. Более того, туристы из других стран тоже восхищаются красотами региона.

«Как с картинки»: туристов заинтересовал невероятно красивый пляж в Приморском крае
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Некоторые пляжи пользуются особой популярностью у путешественников. Например, Ливадия — это известная локация среди отпускников. Снимок, сделанный в бухте Анна, вновь очаровал подписчиков новых медиа.

«Как туда добраться? Там только в палатках можно жить или есть домики? Расскажите о ценах», — комментаторы засыпали вопросами автора фотографии.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему райские пляжи пустуют в Приморском крае.

«Туристам этого не надо»: почему необычайно красивые пляжи пустуют в Приморском крае?
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