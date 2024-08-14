«Заграничный отдых не нужен»: райский пляж притягивает туристов к Приморскому краю

Posted 14 августа, 05:34
Published 14 августа, 05:34
Modified 14 августа, 05:36
Updated 14 августа, 05:36
Морское побережье в Приморье притягивает россиян из разных уголков России. Более того, туристы из других стран тоже восхищаются красотами региона.
Некоторые пляжи пользуются особой популярностью у путешественников. Например, Ливадия — это известная локация среди отпускников. Снимок, сделанный в бухте Анна, вновь очаровал подписчиков новых медиа.
«Как туда добраться? Там только в палатках можно жить или есть домики? Расскажите о ценах», — комментаторы засыпали вопросами автора фотографии.