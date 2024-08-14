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Posted 14 августа, 07:29

Published 14 августа, 07:29

Modified 14 августа, 07:31

Updated 14 августа, 07:31

Сушильня на открытом воздухе появилась в Приморском крае

Жара дала возможность просохнуть жителям Приморья — фото

14 августа 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney.

Сушильня на открытом воздухе появилась в Приморском крае

Сюжет
Погода
Жители Никифорова во Владивостоке отвоевали двор под сушку белья. Стоит сушилка прямо на грунте, есть побочный эффект — вещи могут запылиться, пока сохнут.

В Приморье стало слишком жарко, но в этот раз дни проходят без привычной многим сырости. Солнце припекает, но туманов и дождей не было уже пару дней. Жители Владивостока решили воспользоваться случаем и вынесли свои сушилки для белья во двор.

Обычно летом белье на улице становится только еще более влажным, но в этот раз людям очень повезло. Единственный побочный эффект — вещи могут запылиться, особенно, если рядом грунтовка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что летняя жара снова врывается в Приморье.

Летняя жара вновь ворвется в Приморский край
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