Жара дала возможность просохнуть жителям Приморья — фото

Posted 14 августа, 07:29
Published 14 августа, 07:29
Modified 14 августа, 07:31
Updated 14 августа, 07:31
В Приморье стало слишком жарко, но в этот раз дни проходят без привычной многим сырости. Солнце припекает, но туманов и дождей не было уже пару дней. Жители Владивостока решили воспользоваться случаем и вынесли свои сушилки для белья во двор.
Обычно летом белье на улице становится только еще более влажным, но в этот раз людям очень повезло. Единственный побочный эффект — вещи могут запылиться, особенно, если рядом грунтовка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что летняя жара снова врывается в Приморье.