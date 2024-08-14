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Posted 14 августа, 08:03

Published 14 августа, 08:03

Modified 14 августа, 08:05

Updated 14 августа, 08:05

В Китай не добралась часть туристов из Приморского края

Желающих слишком много: туристы из Приморья не попали в Китай

14 августа 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney.

В Китай не добралась часть туристов из Приморского края

Сюжет
Туризм
Приморские путешественники не попали в китайский город Мишань. Такие обстоятельства сложились из-за увеличения пассажиропотока на границе.

Туристы из Приморья не могут попасть в Мишань из-за того, что туристические автобусы не могут въехать в Китай, сообщает Biang.

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Туристические компании начали аннулировать билеты в городской уезд Цзиси. Некоторым россиянам предложили пересесть на рейсовые автобусы за дополнительную плату и уехать в Мишань. Однако многие отказались от путешествия в Поднебесную на таких условиях.

Рейсовые автобусы пересекают границу по расписанию. На них передвигаются граждане КНР и иностранцы с китайской визой. Транспорт с туристами проезжает в порядке живой очереди. Но на прошлой неделе на таможне зафиксировали отказы в проезде туристических автобусов через границу из-за увеличения пассажиропотока.

Ранее через границу переходило около 200 — 250 человек в сутки, но в последнее время количество российских туристов выросло до 700 — 800 в отдельные дни.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье анонсировали прямые регулярные рейсы на популярный китайский курорт — остров Хайнань, Санья.

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