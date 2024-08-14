Желающих слишком много: туристы из Приморья не попали в Китай

Рейсовые автобусы пересекают границу по расписанию. На них передвигаются граждане КНР и иностранцы с китайской визой. Транспорт с туристами проезжает в порядке живой очереди. Но на прошлой неделе на таможне зафиксировали отказы в проезде туристических автобусов через границу из-за увеличения пассажиропотока.