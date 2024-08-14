Желающих слишком много: туристы из Приморья не попали в Китай

Posted 14 августа, 08:03
Published 14 августа, 08:03
Modified 14 августа, 08:05
Updated 14 августа, 08:05
Туристические компании начали аннулировать билеты в городской уезд Цзиси. Некоторым россиянам предложили пересесть на рейсовые автобусы за дополнительную плату и уехать в Мишань. Однако многие отказались от путешествия в Поднебесную на таких условиях.
Рейсовые автобусы пересекают границу по расписанию. На них передвигаются граждане КНР и иностранцы с китайской визой. Транспорт с туристами проезжает в порядке живой очереди. Но на прошлой неделе на таможне зафиксировали отказы в проезде туристических автобусов через границу из-за увеличения пассажиропотока.
Ранее через границу переходило около 200 — 250 человек в сутки, но в последнее время количество российских туристов выросло до 700 — 800 в отдельные дни.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье анонсировали прямые регулярные рейсы на популярный китайский курорт — остров Хайнань, Санья.