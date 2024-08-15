Билайн улучшил качество связи в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре

Posted 14 августа, 23:57
Published 14 августа, 23:57
Modified 1 сентября, 03:59
Updated 1 сентября, 03:59
Качество мобильного интернета в Хабаровске выросло в районе гостинично-развлекательного комплекса на Воронежской, торговых центров на Волочаевской и Краснореченской, вблизи строящегося объекта на Пионерской, а также в районе объектов спорта на пересечении Ленина и Истомина. Также позитивные изменения могли заметить абоненты, проживающие или работающие на улицах Королева, Автобусная, Иртышская, Матвеевское шоссе, Доватора, Артемовская, Брестская, Краснофлотская, Яшина, а также вблизи пер. Топографический.
В Комсомольске-на-Амуре технические специалисты улучшили качество связи на улицах Комсомольская, Вокзальная, Орловская, Котовского, Советская, Кирова, Пирогова, Лесозаводская, Тепличная, Красноармейская, Вокзальная, Вагонная, Уральская, Лазо, Победы, Пионерская, Калинина, Народная, Сортировочная, а также на аллее Труда, Северном шоссе, проспектах Ленина и Интернациональный.
Также улучшения качества связи могли заметить жители городов Вяземский и Николаевск-на-Амуре, с. Иннокентьевка, п. Харпичан, с. Джонка, п. Долми, с. Тахта, с. Елабуга, с. Троицкое, п. Монгохто. Все проведенные работы позволяют абонентам билайн в регионе оставаться на связи с близкими и с комфортом пользоваться современными сервисами даже в моменты повышенной нагрузки на сеть.
«Проведена большая и важная работа, позволившая, помимо прочего, закрыть несколько „белых пятен“ на сети в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Вяземском. О ситуации с качеством связи в этих точках нам сообщали сами абоненты, что позволило решить вопрос адресно и сделать покрытие более „ковровым“, то есть непрерывным. При этом работа продолжается — на этот год у нас большие планы по развитию сети в Хабаровском крае, ведь стабильная связь в современном мире — вопрос не только комфорта, но и безопасности», — комментирует директор Хабаровского отделения билайн Ярослав Сперанский.
Умная сеть билайна дает возможность оставаться на связи в разных ситуациях благодаря комплексу технологий. Так благодаря «Виртуальному эксперту по качеству», агрегации частот и технологии SON (Self Optimized Networks — самооптимизирумая сеть) мобильный интернет работает быстрее, сеть автоматически настраивает параметры под текущие задачи, а возможные инциденты на сети заранее прогнозируются и факторы, которые к ним могут привести, устраняются до появления.
Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть, в целях улучшения качества связи. Подробнее об этом читайте здесь.