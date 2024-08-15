Билайн улучшил качество связи в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре

Качество мобильного интернета в Хабаровске выросло в районе гостинично-развлекательного комплекса на Воронежской, торговых центров на Волочаевской и Краснореченской, вблизи строящегося объекта на Пионерской, а также в районе объектов спорта на пересечении Ленина и Истомина. Также позитивные изменения могли заметить абоненты, проживающие или работающие на улицах Королева, Автобусная, Иртышская, Матвеевское шоссе, Доватора, Артемовская, Брестская, Краснофлотская, Яшина, а также вблизи пер. Топографический.