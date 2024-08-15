Дмитрий Демешин заявил о грядущей мусорной реформе в Хабаровском крае

Posted 15 августа, 05:52
Published 15 августа, 05:52
Modified 15 августа, 05:54
Updated 15 августа, 05:54
Около 40 вопросов получили ответы главы региона в прямом эфире, в трансляции которого приняло участие более 10 тысяч человек. Если посмотреть на характер вопросов, то они снова касались максимально понятных для жителей аспектов. Здравоохранение, стройки, зарплаты, тема мигрантов — и Демешин отметил, что погружён в каждую из проблем и не будет изменять своим принципам по их решению. Как он отметил в ходе эфира, он изначально избрал профессию «защищать людей» и вне зависимости от должности следует ей.
Врио губернатора объективно признает существование проблем и требует от чиновников их решения. Отдельным блоком глава региона обсудил вопросы, касающиеся вывоза мусора и ликвидации свалок. Так, житель Ильинки рассказал о многолетней проблеме — свалке, которую местные власти не могут ликвидировать, несмотря на многочисленные жалобы.
«Соседство пугает жителей? Совершенно солидарен. Кстати, село строилось до появления данного объекта. Санитарная зона почти невозможна. Вы знаете, вообще проблемы со свалками у нас большие. Я езжу по территориям и однозначно реагирую на это очень остро. Я в селе Ильинка возьму на личный контроль этот вопрос, и для меня неприятно слушать, что муниципальные власти не способны отработать его самостоятельно, без моего вмешательства. И с контроля этот вопрос не сниму до тех пор, пока люди не увидят реального результата», — прокомментировал Дмитрий Демешин.
Еще один вопрос касался несправедливости тарифов за вывоз ТБО.
«В моей квартире прописано трое, в соседней — шестеро. Площадь квартиры одинаковая, плату взимают везде одинаково. Это несправедливо», — прозвучал вопрос жителей Хаабаровска.
«Мусор производят люди, а не квадратные метры. Важная тема. Не раз в качестве прокурора обращал на нее внимание. Для перехода на расчет по количеству прописанных людей нужно обратиться к соответствующим структурам. Необходимо также решить вопрос с теми, кто сдает квартиры. Потому что иногда бывает не прописаны, и люди там живут. И мусор от проживающих есть. Поэтому подготовим необходимые изменения в нормативные документы. Я уже дал поручение в части пересмотра подходов к начислению. работа уже идет. Убежден, что мы с вами вместе увидим эти изменения. Но вопрос тонкий не только по количеству прописанных, потому что так нам на шею сядут те, кто, например, арендуют квартиры», — ответил глава региона.
По вывозу мусора у хабаровчан тоже много нареканий — люди обратили внимание Дмитрия Демешина на то, что жители окраин сталкиваются с этой проблемой гораздо чаще, чем в крупных районах.
“Если проехать по селам и деревням, то все окраины завалены бытовыми отходами в мешках, пакетах. Бикинский район, село Пушкино, Лермонтовка и другие», — добавил житель края.
«В этих селах и деревнях очень много молодежи и детей. Если даже самые элементарные вопросы решить — сбор и вывоз мусора, люди уже почувствуют заботу о себе. Меня возмущают такие вопросы. По сути, чиновники на местах их не видят. В связи с отсутствием регионального оператора на территории Бакинского муниципального района деятельность по сбору, утилизации и транспортировке твердых коммунальных отходов возложена на сельские поселения района», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Глава региона отметил также, что в настоящее время оборудуются площадками накопления, ведется работа по заключению договоров на сбор и транспортировку.
«Значит, есть там оператор в лице ООО „Строитель“, и я спрошу, почему этот оператор неэффективен? Надо разбираться с этим вопросом комплексно, и главе района эту задачу тоже поставлю», — обратил внимание врио губернатора.
Напомним, 15 августа исполнилось три месяца со дня назначения Дмитрия Демешина врио губернатора Хабаровского края. И он использовал прямой эфир, в том числе, в качестве площадки для отчета о проделанной за это время работе.