Интересно, сколько простоит? — Новый арт-объект установили во Владивостоке — фото

Posted 15 августа, 05:38
Published 15 августа, 05:38
Modified 15 августа, 05:40
Updated 15 августа, 05:40
Набережную Арсеньева в районе Второй Речки украсит новый арт-объект — пианино, сообщили в Дирекции общественных пространств Владивостока.
Университет прокуратуры отдал городу музыкальный инструмент из-за ненадобности после капитального ремонта. Вот так у прекрасной вещи появилась вторая жизнь. Теперь все желающие смогут сделать фото, наполненные особым колоритом, на фоне моря и старинного объекта.
Дальневосточная столица не отходит от традиций, — в городе нередко устанавливают клавишные инструменты на побережье.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Русском острове поставили новый арт-объект после уничтожения очередного пианино.