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Posted 15 августа, 05:38

Published 15 августа, 05:38

Modified 15 августа, 05:40

Updated 15 августа, 05:40

Устаревший музыкальный инструмент стал новой композицией во Владивостоке

Интересно, сколько простоит? — Новый арт-объект установили во Владивостоке — фото

15 августа 2024, 05:38
Фото: vostokmedia.com.

Устаревший музыкальный инструмент стал новой композицией во Владивостоке

Сюжет
Море
Владивосток славится интересными дизайнерскими решениями. На этот раз общественное пространство города украсил весьма старинный музыкальный инструмент.

Набережную Арсеньева в районе Второй Речки украсит новый арт-объект — пианино, сообщили в Дирекции общественных пространств Владивостока.

Университет прокуратуры отдал городу музыкальный инструмент из-за ненадобности после капитального ремонта. Вот так у прекрасной вещи появилась вторая жизнь. Теперь все желающие смогут сделать фото, наполненные особым колоритом, на фоне моря и старинного объекта.

Дальневосточная столица не отходит от традиций, — в городе нередко устанавливают клавишные инструменты на побережье.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Русском острове поставили новый арт-объект после уничтожения очередного пианино.

Новое пианино опять появилось на острове Русский
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#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Море#Арт-объект#Традиции#Приморский край#Русский остров
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