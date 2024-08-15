Интересно, сколько простоит? — Новый арт-объект установили во Владивостоке — фото

Университет прокуратуры отдал городу музыкальный инструмент из-за ненадобности после капитального ремонта. Вот так у прекрасной вещи появилась вторая жизнь. Теперь все желающие смогут сделать фото, наполненные особым колоритом, на фоне моря и старинного объекта.