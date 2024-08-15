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Posted 15 августа, 03:15

Published 15 августа, 03:15

Modified 15 августа, 03:17

Updated 15 августа, 03:17

Летняя жара сменится мучительной духотой в Приморье

Ловите момент: идеальная погода для пляжного отдыха покидает Приморский край — фото

15 августа 2024, 03:15
Фото: 1MI.

Летняя жара сменится мучительной духотой в Приморье

Сюжет
Погода
Синоптики заявили, что совсем скоро августовский зной сменится душной погодой в Приморском крае. В новых медиа взывают отдыхающих насладиться досугом у моря напоследок.

По данным народного синоптика Руслана Юрковского, сегодня в Приморье будет по-летнему жарко. Совсем скоро августовская солнечная погода сменится мучительной духотой. В некоторых районах уже становится душно из-за туманов.

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Так что приморцам стоит ловить момент и наслаждаться последним месяцем лета, пока синоптическая ситуация это позволяет. К слову, сегодня, судя по фото в новых медиа, прекрасная обстановка во многих уголках региона. Например, в Тимофеевке погода располагает к поездкам на побережье.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осенняя прохлада и сильные ливни наведаются в Приморский край.

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