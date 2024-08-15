Ловите момент: идеальная погода для пляжного отдыха покидает Приморский край — фото

Так что приморцам стоит ловить момент и наслаждаться последним месяцем лета, пока синоптическая ситуация это позволяет. К слову, сегодня, судя по фото в новых медиа, прекрасная обстановка во многих уголках региона. Например, в Тимофеевке погода располагает к поездкам на побережье.