Ловите момент: идеальная погода для пляжного отдыха покидает Приморский край — фото

Posted 15 августа, 03:15
Published 15 августа, 03:15
Modified 15 августа, 03:17
Updated 15 августа, 03:17
По данным народного синоптика Руслана Юрковского, сегодня в Приморье будет по-летнему жарко. Совсем скоро августовская солнечная погода сменится мучительной духотой. В некоторых районах уже становится душно из-за туманов.
Так что приморцам стоит ловить момент и наслаждаться последним месяцем лета, пока синоптическая ситуация это позволяет. К слову, сегодня, судя по фото в новых медиа, прекрасная обстановка во многих уголках региона. Например, в Тимофеевке погода располагает к поездкам на побережье.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осенняя прохлада и сильные ливни наведаются в Приморский край.