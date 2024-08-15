Око за око? Тигра, который нападал на скот в поселке, застрелили в Приморье

Posted 15 августа, 10:51
Published 15 августа, 10:51
Modified 15 августа, 10:53
Updated 15 августа, 10:53
Прокуратура Лазовского района Приморья признала законным возбуждение уголовного дела по факту убийства тигра.
Выявлено, что 8 июля 2024 года в селе Беневское нашли тигра, который неоднократно появлялся в населенном пункте и атаковал домашних животных.
После изъятия и передачи животного в Центр «Тигр» у него обнаружили огнестрельное ранение нижней челюсти. В дальнейшем рана привела к гибели тигра, несмотря на медицинские вмешательства.
Не исключено, что именно полученное ранение и потеря способностей охоты заставили хищника прийти в населенный пункт.
Прокуратура Лазовского района признала законным возбуждение уголовного дела по статье 258.1 УК РФ (незаконная охота на особо ценных диких животных, которые относятся к видам, занесенным в Красную книгу России и защищенным международными соглашениями России), и проведение расследования по данному случаю находится под контролем.
Важно отметить, что Амурский тигр является объектом охраны Красной книги России, охота на него запрещена.
Ранее «Восток-Медиа» писало об опасном хищнике, который выбежал на трассу в Приморье.