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Posted 15 августа, 10:51

Published 15 августа, 10:51

Modified 15 августа, 10:53

Updated 15 августа, 10:53

Краснокнижного хищника убили за нападения на скот в Приморском крае

Око за око? Тигра, который нападал на скот в поселке, застрелили в Приморье

15 августа 2024, 10:51
Фото: 1MI.

Краснокнижного хищника убили за нападения на скот в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Прокуратура Лазовского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту убийства тигра в Приморье. Хищник прибился к селу и нападал на домашних животных. Одна из вылазок закончилась для полосатого смертельным ранением.

Прокуратура Лазовского района Приморья признала законным возбуждение уголовного дела по факту убийства тигра.

Выявлено, что 8 июля 2024 года в селе Беневское нашли тигра, который неоднократно появлялся в населенном пункте и атаковал домашних животных.

После изъятия и передачи животного в Центр «Тигр» у него обнаружили огнестрельное ранение нижней челюсти. В дальнейшем рана привела к гибели тигра, несмотря на медицинские вмешательства.

Не исключено, что именно полученное ранение и потеря способностей охоты заставили хищника прийти в населенный пункт.

Прокуратура Лазовского района признала законным возбуждение уголовного дела по статье 258.1 УК РФ (незаконная охота на особо ценных диких животных, которые относятся к видам, занесенным в Красную книгу России и защищенным международными соглашениями России), и проведение расследования по данному случаю находится под контролем.

Важно отметить, что Амурский тигр является объектом охраны Красной книги России, охота на него запрещена.

Ранее «Восток-Медиа» писало об опасном хищнике, который выбежал на трассу в Приморье.

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