Око за око? Тигра, который нападал на скот в поселке, застрелили в Приморье

Прокуратура Лазовского района признала законным возбуждение уголовного дела по статье 258.1 УК РФ (незаконная охота на особо ценных диких животных, которые относятся к видам, занесенным в Красную книгу России и защищенным международными соглашениями России), и проведение расследования по данному случаю находится под контролем.