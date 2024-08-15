Похолодание до +11°С? Чем погода удивит жителей Приморья?

Posted 15 августа, 09:13
Published 15 августа, 09:13
Modified 21 августа, 10:09
Updated 21 августа, 10:09
16 августа погода в Приморье будет зависеть от атмосферного фронта. В крае обойдется в основном без осадков. Ветер будет слабым или умеренным, днем южный умеренный. Ночью температура воздуха будет колебаться от +11 до +22°C, а днём — от +19 до +30°C.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность, утром возможна морось. Ветер слабый, к вечеру умеренный, юго-восточный. Температура воздуха от +19 до +21°C ночью и от +22 до +24°С днем
В Уссурийске также будет облачно, утром и днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный слабый до умеренного ночью и сильный днем. Температура воздуха составит от +20 до +22°C ночью и от +24 до +26°С днем.
В Находке ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ветер будет слабым, а к концу дня умеренным юго-восточным. Температура воздуха будет колебаться от +19 до +21°C ночью и от +24 до +26°C днем.
Температура воды в Амурском заливе составляет +23°C, в заливе Находка +21°C, в заливе Посьета +25°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ливни и грозы могут накрыть Приморский край.