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Posted 15 августа, 09:13

Published 15 августа, 09:13

Modified 21 августа, 10:09

Updated 21 августа, 10:09

Похолодание и ливни придут в Приморский край

Похолодание до +11°С? Чем погода удивит жителей Приморья?

15 августа 2024, 09:13
Фото: Изображение Midjourney

Похолодание и ливни придут в Приморский край

Сюжет
Погода
16 августа в Приморье станет немного прохладнее. В крае пройдут дожди, местами ливни. Воздух ночью может охладиться до +11°С. Во Владивостоке, Уссурийске и Находке ожидаются умеренный ветер, переменная облачность и небольшие осадки.

16 августа погода в Приморье будет зависеть от атмосферного фронта. В крае обойдется в основном без осадков. Ветер будет слабым или умеренным, днем южный умеренный. Ночью температура воздуха будет колебаться от +11 до +22°C, а днём — от +19 до +30°C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность, утром возможна морось. Ветер слабый, к вечеру умеренный, юго-восточный. Температура воздуха от +19 до +21°C ночью и от +22 до +24°С днем

В Уссурийске также будет облачно, утром и днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный слабый до умеренного ночью и сильный днем. Температура воздуха составит от +20 до +22°C ночью и от +24 до +26°С днем.

В Находке ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ветер будет слабым, а к концу дня умеренным юго-восточным. Температура воздуха будет колебаться от +19 до +21°C ночью и от +24 до +26°C днем.

Температура воды в Амурском заливе составляет +23°C, в заливе Находка +21°C, в заливе Посьета +25°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ливни и грозы могут накрыть Приморский край.

Жара отступит: дожди, ливни и грозы снова накроют Приморье
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