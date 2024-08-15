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Posted 15 августа, 07:02

Published 15 августа, 07:02

Modified 15 августа, 07:04

Updated 15 августа, 07:04

Работают спасатели и медики: два авто слетело с дороги — подробности ДТП в Приморье

Работают спасатели и медики: два авто слетело с дороги — подробности ДТП в Приморье

15 августа 2024, 07:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
Серьезная авария собрала огромную пробку в Приморском крае. В новых медиа появились кадры машин, улетевших в кювет. Также очевидцы поделились деталями страшного инцидента.

Масштабная авария произошла около Фокино в сторону Находки.

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Выяснились подробности дорожного происшествия, из-за которого многие автомобилисты простаивали в глухой пробке. По данным новых медиа, в результе ДТП два автомобиля оказались в кювете, еще одна машина перегородила полдороги.

Дорожный коллапс сковал движение на данном участке, — организовано реверсивное движение. Также на месте инцидента очевидцы заметили медиков, спасателей и полицию.

Приморцы посочувствовали тем водителям, чьи плану порушила эта авария.

«Ну куда они так несутся? На море что ли опаздывают?»;
«Из-за торопыг страдают ни в чем не повинные люди»;
«Мозги из-за жары плавятся, наверное»;
«Ну невозможно на этой трассе обгонять, все время кто-то пытается»;
«Бывает же такое, кусок асфальта не поделили».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромное столпотворение наблюдалось во Владивостоке из-за «притирки» легковушки с фурой.

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