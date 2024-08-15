Работают спасатели и медики: два авто слетело с дороги — подробности ДТП в Приморье

Posted 15 августа, 07:02
Published 15 августа, 07:02
Modified 15 августа, 07:04
Updated 15 августа, 07:04
Масштабная авария произошла около Фокино в сторону Находки.
Выяснились подробности дорожного происшествия, из-за которого многие автомобилисты простаивали в глухой пробке. По данным новых медиа, в результе ДТП два автомобиля оказались в кювете, еще одна машина перегородила полдороги.
Дорожный коллапс сковал движение на данном участке, — организовано реверсивное движение. Также на месте инцидента очевидцы заметили медиков, спасателей и полицию.
Приморцы посочувствовали тем водителям, чьи плану порушила эта авария.
«Ну куда они так несутся? На море что ли опаздывают?»;
«Из-за торопыг страдают ни в чем не повинные люди»;
«Мозги из-за жары плавятся, наверное»;
«Ну невозможно на этой трассе обгонять, все время кто-то пытается»;
«Бывает же такое, кусок асфальта не поделили».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромное столпотворение наблюдалось во Владивостоке из-за «притирки» легковушки с фурой.