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Posted 15 августа, 03:54

Published 15 августа, 03:54

Modified 15 августа, 03:56

Updated 15 августа, 03:56

Удивительный пляж радует жителей Приморского края

Райский пляж с водой, как в ванне, нашли на побережье Приморья — видео

15 августа 2024, 03:54
Фото: 1MI.

Удивительный пляж радует жителей Приморского края

Сюжет
Погода
Множество отдыхающих наслаждается последними днями лета в бухте Анна в Приморье. Жара больше не душит, вода теплая, а воздух немного свежий — чем не рай.

Пляж действительно уникальный: райские пейзажи, лёгкий ветерок и вода, как в ванне. Таким великолепием можно насладиться в бухте Анна в Приморье. По словам отдыхающих, в четверг удушающая жара спала, греться под солнцем стало намного приятнее.

Видео из невероятного места туристы поделились в сети. На пляже много людей, купаются и дети, и взрослые, но дышится свободно. Всего в паре километров — забитые до отказа пляжи Ливадии.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что идеальная погода для отдыха вот-вот покинет Приморье.

Ловите момент: идеальная погода для пляжного отдыха покидает Приморский край — фото
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