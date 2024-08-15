Райский пляж с водой, как в ванне, нашли на побережье Приморья — видео

Пляж действительно уникальный: райские пейзажи, лёгкий ветерок и вода, как в ванне. Таким великолепием можно насладиться в бухте Анна в Приморье. По словам отдыхающих, в четверг удушающая жара спала, греться под солнцем стало намного приятнее.