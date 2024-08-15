Райский пляж с водой, как в ванне, нашли на побережье Приморья — видео

Posted 15 августа, 03:54
Published 15 августа, 03:54
Modified 15 августа, 03:56
Updated 15 августа, 03:56
Пляж действительно уникальный: райские пейзажи, лёгкий ветерок и вода, как в ванне. Таким великолепием можно насладиться в бухте Анна в Приморье. По словам отдыхающих, в четверг удушающая жара спала, греться под солнцем стало намного приятнее.
Видео из невероятного места туристы поделились в сети. На пляже много людей, купаются и дети, и взрослые, но дышится свободно. Всего в паре километров — забитые до отказа пляжи Ливадии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что идеальная погода для отдыха вот-вот покинет Приморье.