Самокатчик сбил маленького ребенка во Владивостоке

Posted 15 августа, 08:30
Published 15 августа, 08:30
Modified 15 августа, 08:32
Updated 15 августа, 08:32
Авария случилась около дома по адресу Русская, 25. Неизвестный, управляя электросамокатом, ехал вдоль аллеи в сторону улицы Давыдова и столкнулся с маленьким ребенком, который катался там же на детском самокате.
От удара пострадала шестилетняя девочка-пешеход. Ребенок получил незначительные повреждения кожи. Ей назначили лечение у врача без госпитализации.
Специалисты проводят административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ. Планируется выполнить несколько экспертиз. По результатам проверок сотрудники Госавтоинспекции примут решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о гонщике на самокате, который вывел из себя приморцев.