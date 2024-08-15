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Posted 15 августа, 08:30

Published 15 августа, 08:30

Modified 15 августа, 08:32

Updated 15 августа, 08:32

Самокатчик сбил маленького ребенка во Владивостоке

Самокатчик сбил маленького ребенка во Владивостоке

15 августа 2024, 08:30
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Дети
Электросамокатчик сбил маленькую девочку недалеко от жилого дома во Владивостоке. Ребенок проходит лечение у врача, в отношении водителя самоката могут завести дело.

Авария случилась около дома по адресу Русская, 25. Неизвестный, управляя электросамокатом, ехал вдоль аллеи в сторону улицы Давыдова и столкнулся с маленьким ребенком, который катался там же на детском самокате.

От удара пострадала шестилетняя девочка-пешеход. Ребенок получил незначительные повреждения кожи. Ей назначили лечение у врача без госпитализации.

Специалисты проводят административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ. Планируется выполнить несколько экспертиз. По результатам проверок сотрудники Госавтоинспекции примут решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ранее «Восток-Медиа» писало о гонщике на самокате, который вывел из себя приморцев.

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