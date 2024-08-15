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Posted 15 августа, 00:26

Published 15 августа, 00:26

Modified 15 августа, 00:28

Updated 15 августа, 00:28

Беспечная езда самокатчика попала на камеру автомобилиста в Приморском крае

Слабоумие и отвага: «гонщик» на самокате разозлил водителей во Владивостоке — видео

15 августа 2024, 00:26
Фото: Изображение Midjourney.

Беспечная езда самокатчика попала на камеру автомобилиста в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Самокатчик, вероятно, возомнил себя гонщиком, лихо обгоняя автомобилистов во Владивостоке. Только он, вероятно, не задумался о том, что подвергает опасности не только себя, но и других участников движения.

Водители двухколесного транспорта не перестают удивлять приморцев. На этот раз в объектив изумленного автомобилиста попал «летчик» в пригороде дальневосточной столицы.

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На Седанке электросамокатчик несся по средней полосе со скоростью 80 километров в час. Беспечный ездок не только пренебрег ПДД, двигаясь не по правой полосе, но и наплевал на собственную безопасность.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что агрессивный самокатчик сбил 4-летнюю девочку во Владивостоке.

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