Слабоумие и отвага: «гонщик» на самокате разозлил водителей во Владивостоке — видео

Posted 15 августа, 00:26
Published 15 августа, 00:26
Modified 15 августа, 00:28
Updated 15 августа, 00:28
Водители двухколесного транспорта не перестают удивлять приморцев. На этот раз в объектив изумленного автомобилиста попал «летчик» в пригороде дальневосточной столицы.
На Седанке электросамокатчик несся по средней полосе со скоростью 80 километров в час. Беспечный ездок не только пренебрег ПДД, двигаясь не по правой полосе, но и наплевал на собственную безопасность.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что агрессивный самокатчик сбил 4-летнюю девочку во Владивостоке.