Слабоумие и отвага: «гонщик» на самокате разозлил водителей во Владивостоке — видео

Беспечная езда самокатчика попала на камеру автомобилиста в Приморском крае

Сюжет Безопасность

Самокатчик, вероятно, возомнил себя гонщиком, лихо обгоняя автомобилистов во Владивостоке. Только он, вероятно, не задумался о том, что подвергает опасности не только себя, но и других участников движения.