Свет — «всё»: ужин при свечах и холодный душ ждут душным вечером жителей Владивостока

Posted 15 августа, 10:51
Published 15 августа, 10:51
Modified 15 августа, 10:53
Updated 15 августа, 10:53
Тысячи потребителей остались без электричества душным летним вечером. Многие жители Первомайского района обнаружили, что света нет, как только пришли домой с работы.
По информации популярного портала отключений, электричества в домах нет с 19:30, а дать свет могут более, чем через 4 часа. Какая организация несет ответственность за аварию, не уточняется.
По трем сотням адресов во Владивостоке отключили свет. Мрак настал практически во всем Первомайском районе. Жители многоэтажек в ужасе: после тяжелого рабочего дня многие вынуждены подниматься по лестнице. Тем, кто живет на последних этажах, от этого особенно больно.
В единой диспетчерской службе Первомайского района корреспонденту «Восток-Медиа» сообщили, что электричества нет из-за аварии на сетях. По словам оператора, специалисты уже работают над поломкой, дать свет обещают до 00:00 16 августа.
Также в аварийной службе УК Первомайского района, корреспонденту сообщили, что «авария по линии ВПЭС». Однако в пресс-службе ВПЭС журналисту сообщили, что авария произошла у ДРСК.
«Сегодня, на подстанции 110 кВ Загородная произошло аварийное отключение трансформатора. В связи с чем без электроснабжения осталась часть потребителей района б. Тихая. Аварийная бригада оперативно прибыла на место. Ориентировочное время включения потребителей - 1 час», — сообщили редакции в пресс-службе ДРСК.
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовом отключении электричества в пригороде Владивостока. Люди остались без света на целый день.