Свет — «всё»: ужин при свечах и холодный душ ждут душным вечером жителей Владивостока

По трем сотням адресов во Владивостоке отключили свет. Мрак настал практически во всем Первомайском районе. Жители многоэтажек в ужасе: после тяжелого рабочего дня многие вынуждены подниматься по лестнице. Тем, кто живет на последних этажах, от этого особенно больно.