Вагоны поезда сошли с рельсов в Приморском крае — видео

Posted 14 августа, 23:16
Published 14 августа, 23:16
Modified 14 августа, 23:18
Updated 14 августа, 23:18
14 августа восемь вагонов с углем сошли с рельс на станции Посьет, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. По предварительным данным, инцидент произошел без опрокидывания вагонов и причинения ущерба. В результате происшествия никто не пострадал.
«Приморской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — отметили в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пассажирский автобус проехал ж/д переезд на «красный» перед поездом в Приморье.