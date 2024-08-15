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Posted 14 августа, 23:16

Published 14 августа, 23:16

Modified 14 августа, 23:18

Updated 14 августа, 23:18

Железнодорожный состав сошел с рельсов Приморье

Вагоны поезда сошли с рельсов в Приморском крае — видео

14 августа 2024, 23:16
Фото: 1MI.

Железнодорожный состав сошел с рельсов Приморье

Сюжет
Безопасность
Восемь вагонов с углем сошли с рельс в Хасанском районе Приморского края. Прокуратура разбирается в обстоятельствах инцидента.

14 августа восемь вагонов с углем сошли с рельс на станции Посьет, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. По предварительным данным, инцидент произошел без опрокидывания вагонов и причинения ущерба. В результате происшествия никто не пострадал.

«Приморской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пассажирский автобус проехал ж/д переезд на «красный» перед поездом в Приморье.

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