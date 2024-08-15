Вагоны поезда сошли с рельсов в Приморском крае — видео

14 августа восемь вагонов с углем сошли с рельс на станции Посьет, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. По предварительным данным, инцидент произошел без опрокидывания вагонов и причинения ущерба. В результате происшествия никто не пострадал.