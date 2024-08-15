Влюбиться в Сахалин: путешествие к маяку Анива поможет выиграть главный приз

Одним из самых популярных, захватывающих можно назвать пеший маршрут вокруг Тонино-Анивского полуострова, по побережью залива Анива и Охотского моря. Это путешествие для настоящих романтиков — красивая природа, море и шум волн, закаты и рассветы — это то, что влечет сюда снова и снова. Путешественников не останавливает то, что маршрут довольно сложный и занимает не один день. Потому что те впечатления, которые испытывают туристы на маршруте, не сравнятся ни с чем.