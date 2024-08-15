Все море усеяно мертвячиной: мор рыбы начался в Приморье — видео

Пугающее зрелище, которое открывается в акватории Владивостока, засняли отдыхающие в пригороде. На кадрах — целые косяки мертвой рыбы в районе Фанзавода. Что стало причиной мора, не уточняется. Очевидцы предполагают, что во всем виновата аномальная жара.