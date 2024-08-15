Все море усеяно мертвячиной: мор рыбы начался в Приморье — видео

Posted 15 августа, 03:06
Published 15 августа, 03:06
Modified 15 августа, 03:08
Updated 15 августа, 03:08
Рыба массово гибнет в Приморье. В бухтах на юге края заметили множество мёртвых тушек.
Пугающее зрелище, которое открывается в акватории Владивостока, засняли отдыхающие в пригороде. На кадрах — целые косяки мертвой рыбы в районе Фанзавода. Что стало причиной мора, не уточняется. Очевидцы предполагают, что во всем виновата аномальная жара.
«Все сварилось», — рассказал автор ролика.
Ранее «Восток-Медиа» писало об огромной хищнице, которая перепугала людей у одного из популярных пляжей в Приморье.