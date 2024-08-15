vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 августа, 03:06

Published 15 августа, 03:06

Modified 15 августа, 03:08

Updated 15 августа, 03:08

Рыба массово гибнет в Приморском крае

Все море усеяно мертвячиной: мор рыбы начался в Приморье — видео

15 августа 2024, 03:06
Фото: Изображение Midjourney.

Рыба массово гибнет в Приморском крае

Сюжет
Рыба
В сети появилось видео с мёртвой рыбой в акватории Владивостока в Приморье. По словам очевидцев, такую картину можно наблюдать в районе Фанзавода в пригороде Владивостока.

Рыба массово гибнет в Приморье. В бухтах на юге края заметили множество мёртвых тушек.

Пугающее зрелище, которое открывается в акватории Владивостока, засняли отдыхающие в пригороде. На кадрах — целые косяки мертвой рыбы в районе Фанзавода. Что стало причиной мора, не уточняется. Очевидцы предполагают, что во всем виновата аномальная жара.

«Все сварилось», — рассказал автор ролика.

Ранее «Восток-Медиа» писало об огромной хищнице, которая перепугала людей у одного из популярных пляжей в Приморье.

Огромная хищница перепугала людей у одного из популярных пляжей в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Гигантская морская тварь удивила отдыхающих во Владивостоке — видеоНа «пляже для избранных» не протолкнуться в Приморье — фотоЖара дала возможность просохнуть жителям Приморья — фото
#Новости#Общество#Владивосток#Рыба#Жара#Приморский край#Приморье#Акватория#Охрана окружающей среды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика