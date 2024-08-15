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Posted 15 августа, 01:07

Published 15 августа, 01:07

Modified 15 августа, 01:09

Updated 15 августа, 01:09

Масштабная ловля жутких существ с морского дна началась в Приморском крае

Вывозят контейнерами: в Приморье началась охота на гигантских морских тварей — видео

15 августа 2024, 01:07
Фото: vostokmedia.com.

Масштабная ловля жутких существ с морского дна началась в Приморском крае

Сюжет
Море
Пока кто-то наслаждается спокойной рыбалкой, некоторые занимаются масштабной ловлей огромных обитателей Приморского края. Судя по кадрам, мужчины, попавшие в объектив камеры, промышляют морских обитателей ради выгоды.

В акватории Владивостока, в районе Де-Фриза, происходит масштабная ловля обитателей моря, сообщают новые медиа. Мужчина на лодке заметил плавсредство между кладбищем и Садгородом, а также сетки для ловли больших медуз.

«Судя контейнерам на борту лодки, вылов медузы осуществляется в промышленных масштабах», — отметили в социальных сетях.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что гигантские медузы нередко изумляют горожан дальневосточной столицы.

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