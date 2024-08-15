Вывозят контейнерами: в Приморье началась охота на гигантских морских тварей — видео

Posted 15 августа, 01:07
Published 15 августа, 01:07
Modified 15 августа, 01:09
Updated 15 августа, 01:09
В акватории Владивостока, в районе Де-Фриза, происходит масштабная ловля обитателей моря, сообщают новые медиа. Мужчина на лодке заметил плавсредство между кладбищем и Садгородом, а также сетки для ловли больших медуз.
«Судя контейнерам на борту лодки, вылов медузы осуществляется в промышленных масштабах», — отметили в социальных сетях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что гигантские медузы нередко изумляют горожан дальневосточной столицы.