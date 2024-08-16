Это катастрофа: бухту с косяками мертвой рыбы обследуют во Владивостоке — фото

Posted 16 августа, 01:33
Published 16 августа, 01:33
Modified 16 августа, 01:35
Updated 16 августа, 01:35
Помощник старшего природоохранного прокурора вместе с экспертом Приморского территориального управления Росрыболовства проверили побережье бухты Бражникова возле Фанзавода во Владивостоке.
На песке у берега обнаружили огромное скопление морских организмов, выброшенных на сушу. Специалисты взяли пробы для анализа. Они отправят образцы в лабораторию, чтобы выяснить, что стало причиной массовой гибели рыбы.
Состояние дел контролирует природоохранная прокуратура. В случае, если эксперты найдут основания, в крае будут предприняты соответствующие меры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовом море рыбы в одной из бухт в окрестностях Владивостока.