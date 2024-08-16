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Posted 16 августа, 01:33

Published 16 августа, 01:33

Modified 16 августа, 01:35

Updated 16 августа, 01:35

В бухте с сотнями рыбьих трупов взяли пробы в Приморском крае

Это катастрофа: бухту с косяками мертвой рыбы обследуют во Владивостоке — фото

16 августа 2024, 01:33
Фото: vostokmedia.com.

В бухте с сотнями рыбьих трупов взяли пробы в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
На берегу бухты Бражникова в районе Фанзавода во Владивостоке нашли косяки мертвой рыбы. Специалисты Росрыболовства взяли пробы воды, ситуация находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Помощник старшего природоохранного прокурора вместе с экспертом Приморского территориального управления Росрыболовства проверили побережье бухты Бражникова возле Фанзавода во Владивостоке.

На песке у берега обнаружили огромное скопление морских организмов, выброшенных на сушу. Специалисты взяли пробы для анализа. Они отправят образцы в лабораторию, чтобы выяснить, что стало причиной массовой гибели рыбы.

Состояние дел контролирует природоохранная прокуратура. В случае, если эксперты найдут основания, в крае будут предприняты соответствующие меры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о массовом море рыбы в одной из бухт в окрестностях Владивостока.

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